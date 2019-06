Falkensee

Möglicherweise ist es den Mitgliedern des Falkenseer Jugendbeirates gar nicht klar, dass die Senioren ihnen den Weg in die parlamentarische Arbeit geebnet haben. Nahezu selbstverständlich sitzen die jungen Leute seit dem Frühjahr in den Ausschüssen und können dort gleichberechtigt mitreden. Ähnlich wie die Mitglieder des Teilhabebeirates. Auch sie profitierten von dem Wirken des Seniorenbeirates, der in Falkensee gemeinsam mit den Abgeordneten und der Verwaltung einen parlamentarischen Alltag schuf, bei dem sie gehört werden.

Seit der Gründung dabei

Margot Kleinert freut sich über diese Ausstrahlung des Seniorenbeirates, dem sie seit seiner Gründung 2007 angehört und den sie über viele Jahre geführt hat. Nun hat die 85-Jährige den Vorsitz abgegeben. Sie will nicht, dass die Arbeit des Beirates darunter leidet, wenn Alter und Krankheit sie einschränken.

Kampf ums Hallenbad

Ihr Rückblick fällt überwiegend positiv aus. Zur völligen Rückblicks-Zufriedenheit hätte wohl der Bau eines Hallenbades gehört, für den sie sich vehement eingesetzt hat. Sie erinnert sich noch genau an die erste Sprechstunde des Seniorenbeirates nach der ersten Wahl 2007: „Da kam ein Falkenseer mit einem dicken Aktenordner, er hatte sich um ein Hallenbad bemüht“, erzählt sie.

Der Seniorenbeirat nahm sich des Themas an: sprach mit Bürgermeister Bigalke, mit dem Kreis, mit dem Land, mit dem Kreissportbund: Alle winkten ab. Der Seniorenbeirat sammelte tausende Unterschriften. „Ich ging in viele Schulen, sprach mit Elternbeiräten, denn das Thema war von Anfang an nie nur eine Seniorenangelegenheit“, sage sie.

Eigenes Profil

Das haben viele damals in Falkensee erst lernen müssen: Dieser Seniorenbeirat versteht sich als Instrument der Mitbestimmung, es ist kein Klub, der Kaffeenachmittage und Seniorenreisen organisiert. „Das machen andere und das ist auch gut, aber wir wollten bei der Gestaltung der Stadt mitmachen“, sagt Margot Kleinert. Die Legitimation dafür kommt aus einer Direktwahl von den älteren Falkenseern.

Land rügte Direktwahl

Wegen dieser Direktwahl hatte es vor zwei Jahren große Aufregung gegeben, dem Land war das zuviel Demokratie, es verlangte mit Blick auf die Kommunalverfassung, dass nur die Stadtverordneten den Beirat wählen.

Debatte über Gehwege

Die juristischen Kämpfe sind inzwischen ausgestanden. Im Sinne des Falkenseer Modells der Bürgerbeteiligung. Andere Kämpfe gehen weiter. Da nennt Margot Kleinert vor allem: „Gehwege“. „Es bleibt ein Kampf Straße für Straße“, blickt sie angesichts der Zwickmühle von Sicherheit und Baukosten voraus. Auch andere Themen bleiben wichtig: mehr Treffpunkte für ältere Menschen und Barrierefreiheit an Bushaltestellen. „Ich bleibe neugierige Beobachterin des gesellschaftlichen Lebens in Falkensee“, versichert sie.

Von Marlies Schnaibel