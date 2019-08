Große Gefühle, unerträgliche Spannung und epische Hymnen – das ist Filmmusik. Seit einem Jahr proben 90 junge und jung gebliebene Musiker die großen Kinohits in der Musik- und Kunstschule Havelland. Am 31. August präsentieren sie ihr Konzert „Von Babelsberg nach Hollywood“ um 19 Uhr in der Falkenseer Stadthalle.