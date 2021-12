Falkensee

Am Montag wird die Impfstelle in der Stadthalle Falkensee in Betrieb genommen wird. Darüber informiert der Landkreis Havelland. Die Terminvergabe startet am Donnerstag ab 9 Uhr unter der Nummer 03385/ 551-7191. Auch für die Impfstelle Rathenow können dann wieder Termine gebucht werden.

In der Stadthalle Falkensee war bereits im vergangenen Jahr ein Impfzentrum eingerichtet worden. Es war Ende September 2021 geschlossen worden.

Von MAZonline