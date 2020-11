Falkenseer Straßen damals und heute

Falkensee

Über Straßenbau wird heutzutage in Falkensee viel gestritten. Das Thema war auch vor mehr als 100 Jahren schon strittig. Um 1900 kam es zu einem Streitfall zwischen der Gemeinde Falkenhagen und dem Fiskus. Die Gemeinde bekam schließlich Geld zur Befestigung der Straße.

Aus Dorfstraßen wurden Stadtstraßen

Heute leben 45 000 Menschen in Falkensee, um 1920 waren es etwa 7000 – verteilt auf die Dörfern Seegefeld und Falkenhagen. Es fällt auf, dass der Straßenverkehr rasant zugenommen hat. Liefen damals noch Hühner quer über die Straße, bedarf es heute aufgrund des Autoverkehrs Geduld, um eine Straße überqueren zu können.

Ein Blick in die Bahnhofstraße, die Falkenhagener Straße, die Hamannstraße und aufs Encke-Eck.

Auch die Mode erlebte in den vergangenen 100 Jahren eine Revolution. Die herkömmlichen Röcke der Frauen und Sakkos der Männer sind aus dem Stadtbild verschwunden.

Der Stern der Hamannstraße

Erstaunlich ist, dass sich viele Straßen nur wenig verändert haben, wenn man die Gebäude betrachtet. Am Beispiel der Bahnhofstraße ist gut zu erkennen, dass die Straßen, trotz einer Vervielfachung der Verkehrsteilnehmer, ähnlich breit geblieben sind. Einige Hausfassaden haben sich über die Zeit erhalten. Etwa der große Stern, der bis heute an einer Giebelwand der Hamannstraße zu sehen ist. Auch andere Gebäude, wie das Pfarramt in der Freimuthstraße, blieben erhalten, andere verschwanden, wie der Umbau am Encke-Eck zeigt.

Durch die vielen erhaltenen dörflichen Bestandteile von Seegefeld und Falkenhagen ist die Stadt Falkensee so abwechslungsreich und vielfältig wie wenig andere Städte in Brandenburg. Auch wenn sich Falkensee zu einer großen Stadt mit vielen Einwohnern entwickelt hat, wirkt sie manchmal wie ein kleines Dorf - und das ist auch gut so.

Von Jeldrick Müller und Marlies Schnaibel