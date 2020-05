Falkensee

Für den geplanten Neubau des Falkenseer Kreisverkehres mit Nebenanlagen am Knotenpunkt Dallgower Straße/Schwartzkopffstraße wurde der Auftrag erteilt. Der Baubeginn ist für Anfang bis Mitte Juni 2020 vorgesehen. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Vollsperrung der Kreuzung

Die Arbeiten sollen unter Vollsperrung der Kreuzung durchgeführt werden, um eine Verkürzung der Bauzeit und eine Anpassung an die Bauphasen des bereits im Bau befindlichen Kreisverkehrs in der Bahnhofstraße zu erreichen. Ziel ist dabei, die Sperrung der Bahnunterführung so kurz wie möglich zu halten. Die Zufahrt zum Gesundheitszentrum wird während der Bauarbeiten zu jeder Zeit über die Schwartzkopffstraße gegeben sein.

Leipziger Straße wird geöffnet

Um die Erreichbarkeit der Einrichtungen und Anlieger im östlichen Abschnitt der Schwartzkopffstraße sicherzustellen, wird als erste Maßnahme die Leipziger Straße in Höhe Barkhausenstraße für den Verkehr geöffnet. Die direkt betroffenen Anlieger, Gewerbetreibende und Dienstleister werden gesondert über die bevorstehenden Verkehrs- und Zuwegungsbeeinträchtigungen informiert.

