Falkenseer Supermarkt mit Grafitti beschmiert

Falkensee

Die Mitarbeiterin eines Falkenseer Supermarktes informierte die Polizei am Donnerstag über großflächige Schmierereien an einer Schallschutzwand und am Verkaufsgebäude. Unbekannte hatten an der Wand auf einer Fläche von etwa 2 mal 6 Meter einen Schriftzug aufgebracht. Die gleichen Buchstaben hinterließen die Schmierer auch etwas kleiner am Gebäude. Ein politischer Hintergrund ist nicht erkennbar. Mit etwa 500 Euro wird die Höhe des angerichteten Schadens beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline