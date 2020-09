Falkenseer Teilhabe-Beirat greift AfD an

Falkensee

Mit einem Aufschrei wendet sich der Falkenseer Beirat für Menschen mit Behinderung an die Öffentlichkeit. In einer heftigen Stellungnahme richtet er sich gegen einen aktuellen Antrag der AfD-Fraktion.

AfD will Zahlenmaterial zu Behinderungen

Die hat zur Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch eine Anfrage zur „Anzahl der behinderten Personen in Falkensee“ gestellt. Die Fraktion will „verlässliche Daten, um abzuwägen, in welchem Umfang und mit welcher Priorität Investitionen dieser Art gerechtfertigt und sinnvoll sind“. Gemeint sind etwa der Einbau von Fahrstühlen in Schulen.

Die AfD-Fraktion hat dazu einen sehr detaillierten Fragekatalog aufgestellt: Wie viele Personen mit Behinderungen wohnen in Falkensee? Aufgeschlüsselt nach Art der Behinderung und Alter, Kinder unter sechs Jahren und Schulkinder dabei gesondert aufführen. Wie viele Rollstuhlfahrer gehören zu den eingetragenen Benutzern der Bibliothek? Wie viele Kinder unter zwölf Jahren mit Mobilitätseinschränkungen oder anderen Behinderungen nutzen in Falkensee öffentliche Spielplätze? Aufgeschlüsselt nach Art der Behinderung.

Empörter Beirat reagiert heftig

Dieser Fragekatalog und die geistige Haltung, die dahinter stehen mag, hat die Mitglieder des Teilhabe-Beirats sehr empört, das veranlasste seine Mitglieder nun wiederum zu einer ziemlich polemischen Fragestellung: „Sind wir schon wieder soweit? Zuerst zählen, aber weil das nicht möglich ist, kennzeichnen, dann aussondern und dann...“ heißt es in ihrer Stellungnahme. „Die AfD will bewerten, ob Investitionen für Menschen mit Behinderung ,gerechtfertigt’ sind“, kritisieren sie und werben in ihrem Schreiben bei den Abgeordneten und bei der Verwaltung dafür, solche Kosten-Nutzen-Abwägung für Menschen und die Bewertung menschlichen Lebens aufs Schärfste zurückzuweisen.

Debatte über Umbau der Scholl-Schule

Ausgelöst wurde die Debatte durch die Prozesse um die Falkenseer Geschwister-Scholl-Grundschule. An dieser Schule stehen einige Bauarbeiten bevor, um Brandschutzbelange zu berücksichtigen. Das wäre doch ein geeigneter Zeitpunkt, um in der Schule gleich noch mehr umzubauen, befanden im Frühjahr die Fraktionen von Bündnis 90/die Grünen und IdJ feat. PPPTHBH (Manti, Hintz). Sie brachten im Juni in die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag ein, an der Schule einen Inklusiven Teilhabeplan umzusetzen, der Einbau eines Fahrstuhles war Teil des Ganzen. Das Vorgehen stieß auf heftige Kritik von Seiten der Schule und der Elternschaft, der Antrag war über ihre Köpfe hinweg, nämlich ohne mit ihnen geredet zu haben und ihr Konzept zu berücksichtigen, gestellt worden. Weder im Juni noch im September im Fachausschuss hatten die Abgeordneten dazu abschließend beraten, das Gespräch mit der betroffenen Schule solle aber gesucht werden.

Übervolle Tagesordnung

Das Thema dürfte die Falkenseer noch eine Weile beschäftigen. Die AfD-Anfrage zu den Behinderungen ist auf der Mittwoch-Tagessordnung der 68. Punkt im öffentlichen Teil. Ob er angesichts des übervollen Programms überhaupt noch zur Sprache kommt, ist fraglich. Davor stehen jede Menge anderer diskussionsträchtiger Themen: Bürgerentscheid Hallenbad, allein 30 Beschlüsse zum Anliegerstraßenbau und Beschlüsse zum generellen Umgang mit dem Anliegerstraßenbau, Anträge zum Umgang mit der alten Stadthalle und zur Unterstützung von Tagesmüttern.

Die Falkenseer Stadtverordnetenversammlung tagt am 23. September ab 18 Uhr in der Stadthalle, Scharenbergstraße

Von Marlies Schnaibel