Mit viel Tierliebe und Ehrenamt

Falkensee

Sie kümmern sich um Fellnasen, Samtpfoten, Nager, Vögel und andere Kleintiere. Der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung setzt sich für die Bedürfnisse und Belange der Fund- und Abgabetiere ein und betreut diese fürsorglich und artgerecht. Als gemeinnütziger Verein stemmen seine Mitglieder die Arbeit zum Wohl der Tiere hauptsächlich ehrenamtlich. Alle zwei Jahre wird ein neuer Vorstand gewählt. Und der hat sich diesmal in vielen Positionen verändert.

Heike Wegner als Vorsitzende

Ins Amt der 1. Vorsitzenden wurde Heike Wegner berufen, als 2. Vorsitzende gehört Vivien Moedebeck nun ebenfalls zum Vorstand. Richard Stecker übernimmt den Part des Schriftführers und Peter Battige ist der neue Kassenwart, als Beisitzer tritt Christian Schmiedl auf den Plan.

Verjüngter Vorstand

Der neue Vorstand hat sich verjüngt. Das leitende Gremium möchte das Rad nicht neu erfinden, sondern die Abläufe optimieren. Was der vorherige Vorstand angestoßen hat, soll zu Ende gebracht oder weitergeführt werden. Zur Zeit ist dies das Katzenhaus II. Dieses war beim Sommerfest im Juni feierlich eröffnet worden. Allerdings sind dort noch keine Katzen eingezogen, denn der Innenausbau ist noch nicht abgeschlossen.

Spendensuche geht weiter

Ein weiteres Ziel des Vorstandes bleibt die Gewinnung neuer Mitglieder und ehrenamtlicher Helfer sowie auch die Beschaffung von Spenden. „In erster Linie geht es um das Wohl der Tiere und deren Versorgung. Damit dies immer gewährleistet ist, brauchen wir ehrenamtliche Helfer. Ohne deren Unterstützung wäre das kaum zu bewältigen”, berichtet Schriftführer Richard Stecker.

Ehrenamt mit Tierliebe

Ein Mitwirken beim Tierheim Falkensee kann vielfältig sein. Ob man nun Gassi-Geher sein möchte, als Katzenbetreuer tätig wird oder aber handwerkliche Arbeiten auf dem Gelände verrichten will, alles ist nach Zeit, Lust und Talent möglich. Es steht kein Muss für die ehrenamtlichen Helfer oder Mitglieder dahinter, jeder kann sich so einbringen, wie es zeitlich für ihn passt.

Als Gassi-Geher angefangen

„Ich hatte mich letztes Jahr nach einem Ehrenamt umgeschaut. Da ich schon immer einen Affinität zu Hunden hatte, habe ich mich für das Tierheim Falkensee entschieden”, erzählt Richard Stecker. Er ist beruflich sehr eingespannt und hat von daher selbst kein Haustier. „Also wurde ich Gassi-Geher, das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mich mehr einbringen wollte. Zuerst habe ich immer montags eine Schicht im Hundehaus übernommen. Mittlerweile übernehme ich drei bis vier Schichten in der Woche”, erzählt der aufgeschlossene Hundefreund.

Patenschaft über Tiere

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Patenschaft für einen Bewohner des Tierheims zu übernehmen. Man sucht sich ein Tier aus und zahlt einen monatlichen Betrag an das Tierheim. Die Höhe bestimmt der Pate selbst. Wenn das Patentier vermittelt wird, kann die Patenschaft auf ein anderes Tier übertragen werden.

Als gemeinnütziger Verein ist der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung auf Spenden und Beiträge angewiesen. Nicht nur Geldspenden werden benötigt, auch Sachspenden sind hilfreich. So kann das Tierheim von Futterspenden über Baumaterialien bis hin zu Büromaterial, Handtüchern und Zubehör aller Art für die Tiere alles gebrauchen, gerne auch in kleinsten Mengen. Alles, was nicht aus der Vereinskasse gekauft werden muss, kommt letztendlich den Tieren zugute.

Weihnachtliches auch für Tiere Bei der 21. Angerweihnacht in Falkensee am 30. November ist der Tierschutzverein mit einem Stand vor Ort. Die Weihnacht wird am Falkenhagener Anger gefeiert. Im Tierheim wird am 7. Dezember das Weihnachtsfest für die Tiere gefeiert. Von 12 bis 17 Uhr gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Kaffee, Kuchen, vegetarischen Speisen, eine Tombola und vieles mehr. Das Tierheim liegt in der Dallgower Straße 104 am südlichen Stadtrand von Falkensee auf der Gemarkung Dallgow-Döberitz. Der Verein wurde im Jahr 2007 gegründet, er betreibt ein Gelände auf dem früheren Betriebshof der HAW.

Um neue Mitglieder und ehrenamtliche Helfer zu gewinnen, bieten sich Feste immer als gute Gesprächsmöglichkeit an. Nichts ist einfacher, als von Angesicht zu Angesicht die Leidenschaft für die Tiere mit anderen zu teilen und über die Arbeit im Tierschutz zu berichten. Wer sich über die Arbeit oder ein Ehrenamt beim Tierheim Falkensee informieren möchte, hat dazu mehrere Gelegenheiten. Bei der 21. Angerweihnacht in Falkensee ist der Tierschutzverein mit einem Stand vor Ort. Im Tierheim selbst findet wieder das Weihnachtsfest für die Tiere statt. Die Tiere und ihre Betreuer freuen sich über jeden Besucher.

Von Hannelore Berg