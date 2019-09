Treffpunkt B 84 ist Nachbarschaftspreis nominiert

Falkensee

Das B84, der interkulturelle Begegnungsraum der Falkenseer Willkommensinitiave, ist ein ganz besonderer Ort. Hierher kommen Geflüchtete, Ehrenamtler und auch mal ein „besorgter Bürger“. „Aber jeder geht von hier wieder mit einem positiven Gefühl nach Hause“, sagt Ullaa Dieker, Koordinatorin der Initiative.

Preisgeld von 5000 Euro

Das B84 ist nun als eines von sechs herausragenden Projekten in Brandenburg für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert. Die Willkommensinitiave geht ins Renne um den Publikumspreis, der mit einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert ist.

Als hauptamtliche Mitarbeiterin auf 19-Stunden-Basis wird Ullaa Dieker bei der täglichen Arbeit von zwei Bundesfreiwilligen und einer 1-Euro-Kraft unterstützt. „Dazu kommen dann noch die vielen Ehrenamtlichen, ohne die wir das alles nicht machen könnten“, so Ullaa Dieker.

Neben der reinen Möglichkeit sich in den Räumen des B84 aufzuhalten, die Computer zu nutzen und Hilfe bei alltäglichen Fragen zu erhalten, gibt es regelmäßige Angebote. „Wir helfen den Kindern zum Beispiel bei den Hausaufgaben und den Eltern bei den schwer verständlichen Formularen“, so Dieker. Zudem gibt es immer freitags eine Strickgruppe und dienstags den Alltagslotsen.

Darüber hinaus findet an jedem ersten Sonntag im Monat ein orientalisch-deutscher Abend statt. Das Queere Regenbogencafé trifft sich immer am zweiten Sonntag. Jeden zweiten Dienstag wird zum offenen Treffen der Willkommensinitiative geladen.

Neue Räume in diesem Jahr bezogen

Erst in diesem Jahr ist der Begegnungsraum von der Bahnhofstraße 80 in die Hausnummer 84 gezogen. Hier hat die Willkommeninitiave mehr Räume und auch Platz für eine Küche. „Wir haben seit einiger Zeit das Food-Saving-Projekt, wo wir Lebensmittel retten, die sonst wegschmissen werden“, so Dieker. Damit kann in der B84 gemeinsam ein Essen zubereitet werden.

Die Initiative „Willkommen in Falkensee“ hat sich Anfang 2014 gegründet, um angesichts der Zahl ankommender Flüchtlinge Hilfe zu organisieren. Von Anfang an galt dabei das Prinzip, dass nicht nur Geflüchteten geholfen wird, sondern etwa Kleiderspenden auch bedürftigen Falkenseern zu Gute kommen. Im November 2014 wurde schließlich der interkulturelle Treffpunkt ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Willkommensinitiative bei ihren Aktivitäten von der Stadt Falkensee, die dem Projekt bei den Mietzahlungen am neuen Standort unter die Arme greift.

Für den Deutschen Nachbarschaftspreis und das B84 kann bis zum 24. September online abgestimmt werden unter: nachbarschaftspreis.de/publikumspreis

Von Danilo Hafer