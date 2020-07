Der Schaden des spektakulären Unfalls vom Wochenende in Falkensee wird auf mindestens 90 000 Euro geschätzt. Auch einen Teil der Einsatzkosten muss der Fahrer zahlen.

Die Fahrt des Audi endete in der Nacht zu Sonntag an einer Hauswand in Finkenkrug. Der Wagen hat nur noch Schrottwert. Quelle: Julian Stähle