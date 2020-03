Unternehmerinnen unterstützen polnisches Frauenhaus

Falkensee

340 Euro sind auf dem Markt für engagierte und kreative Frauen, am Frauentagswochenende in Falkensee, für den guten Zweck zusammengekommen. Am Donnerstag nutzten die Organisatoren Marlies Wutta und Astrid Schmidt von der Frauenbrücke Ost-West sowie Falkensees Gleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg die Gelegenheit, die Spendensumme an Anke Gutendorf vom Falkenseer Verein „Hilfe für das Frauenhaus in Pobiedna“ zu übergeben.

Frauen sollen entscheiden, was mit dem Geld passiert

„Das Geld soll direkt den Frauen zugutekommen, sie sollen sich selbst überlegen können, was sie damit machen“, sagte die Vereinsvorsitzende Anke Gutendorf. Mitglieder des Vereins besuchen zwei- bis dreimal im Jahr das Frauenhaus in der polnischen Kleinstadt Pobiedna, um vor Ort zu helfen. „Als wir das erste Mal dort waren, war das Gelände in einem sehr baufälligen Zustand“, so Gutendorf. Die Mütter wickelten ihre Kinder teils bei eisigen Temperaturen, weil es keine funktionierende Wärmequelle gab.

Das Gebäude ist ein ehemaliges Objekt der polnischen Grenztruppen, in dem seit 2002 Mütter in Not mit ihren Kindern untergebracht werden und dort in sehr einfachen Verhältnissen leben. Der Träger ist seit 2008 ein polnischer Obdachlosenverband.

„Als ich 2004 eine Reportage über das Frauenhaus gesehen habe, wollte ich einfach helfen“, erinnerte sich Anke Gutendorf. Seither konnte das Gebäude mit Unterstützung des Vereins und Spenden ertüchtigt werden.

Viele Frauen haben Gewlt erlebt

Für bis zu 35 Frauen und Kinder bietet das Haus Platz. Alle Plätze sind nicht besetzt, da immer Notfallplätze freigehalten werden müssen.

„Die Frauen, die dorthin kommen, haben häufig Gewalt erlebt, das ist leider ein ganz großes Thema“, so Gutendorf. Einige Frauen hätten aber auch selbst Probleme und seien daher auf die Hilfe des Frauenhauses angewiesen. Einige leiden etwa unter einer Drogenabhängigkeit. „In der Regel leben die Frauen ein Jahr in der Einrichtung. In dieser Zeit sollen sie lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und ein selbstbestimmtes Leben mit ihren Kindern zu führen.“

Es gibt bereits Anmeldungen für das nächste Jahr

Die Spendensumme in Höhe von 340 Euro wurde allein durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen und anderen kleinen Speisen auf dem Markt für engagierte und kreative Frauen erzielt. „Es gibt auch schon die ersten Anmeldungen für das nächste Jahr, ein Zeichen für uns, dass es gut angekommen ist“, sagte Manuela Dörnenburg. Der gemeinsame Austausch unter den Frauen und das Entstehen neuer Netzwerke steht dabei im Vordergrund.

„Uns hat es besonders gefreut, dass auch viele syrische Frauen gekommen waren, die sich ja meist doch eher zurückhalten“, betonte Marlies Wutta von der Frauenbrücke Ost-West.

Mehr Informationen zum Frauenhaus finden sie auf der Internetseite des Vereins unter www.frauenhaus-pobiedna.de

Von Danilo Hafer