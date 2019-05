Falkensee

Zu Arbeitsplätzen sagt fast keiner was, zu Anliegerstraßen und Aufenthaltsqualität fällt fast allen etwas ein. Das verrät ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien und Vereinigungen, die zur Kommunalwahl antreten und in die neue Stadtverordnetenversammlung von Falkensee drängen. Fast alle reden von Wohnen und Verkehr und Hallenbad. Es geht in den Programmen um Insek und Insekten.

Tiere haben sich auf ganz unterschiedliche Weise in die Wahlprogramme geschlichen. Die einen sollen gerettet werden (Blühstreifen für Bienen bei den Grünen), die anderen sollen vertrieben werden (Wildschweinplage eindämmen bei der CDU, wolfsfreie Stadt bei der AfD).

Vieles überschneidet sich, da ähneln sich die Parteien in ihren Forderungen, manches hat wirklich Alleinstellungsmerkmal. Die MAZ blickt in die Wahlprogramme.

Die CDU wirbt großflächig. Quelle: Marlies Schnaibel

CDU: Die Christdemokraten haben zehn Schwerpunkte für ganz Falkensee aufgestellt und für jeden Wahlkreis dann noch eine Liste kleinteiliger, konkreter Forderungen notiert. Unter „Das wollen wir erreichen“, heißen die zehn Schwerpunkte: Mobilität verbessern (z. B. Nachtschwärmerbus am Wochenende), eine sichere Stadt (z. B. 24 Stunden Ordnungsamt), schnelle Pendlerverbindung (Regionalbahn stärken), Handlungsfähigkeit sichern ( Falkensee soll schuldenfrei bleiben), Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer (Bau und Sanierung von Geh- und Radwegen verstärken), Zusammenleben fördern (Tag der Vereine einführen), familienfreundliche Stadt (Neubau und Sanierung von Kitas und Horten), Parkangebote verbessern (Parkhaus an der Scharenbergstraße), Wachstum nicht um jeden Preis (keine Neubaugebiete an der Spandauer Straße) und attraktive Stadtentwicklung (Gutspark neu gestalten). Das Wort „ Hallenbad“ findet sich nicht im Wahlprogramm, das „ Falkensee schuldenfrei“ könnte ein indirekter Hinweis sein.

Im Europawahlkampf wirbt die SPD großflächig, sonst mit vielen Gesichtern an den Laternen am Straßenrand. Quelle: Marlies Schnaibel

SPD: Die SPD will Falkensee in eine sozial gerechte und sozial sichere Zukunft führen und setzt dabei auf gute Bildung, gute Mobilität und gutes Wohnen. Anknüpfend an die vergangenen Jahre setzen sich die Sozialdemokraten weiter dafür ein, viel Geld in Kindertagesstätten und Schulen zu investieren, wollen mehr Kita- und Hortplätze schaffen. Die SPD setzt klar auf den Bau eines Hallenbades als ein Sport-, Freizeit- und Gesundheitsangebot für alle Altersklassen. Weiterer Schwerpunkt ist die Schaffung von „bezahlbaren und generationsgerechten Wohnungen“. Beim Bahnverkehr setzt die SPD auf mehr Regionalbahnverkehr und zusätzlich auf eine Express-S-Bahn, sie will sich weiter für die Ausdehnung der Berliner AB-Tarifzone bis zum Bahnhof Seegefeld einsetzen. Beim Thema Verkehr setzt sie auf mehr sichere Radwege und auf die Neuordnung des bisherigen Parkplatzangebots, ein Parkhaus in Zentrumsnähe gehört dazu. Die SPD setzt auf den Ausbau des Havelländer Weges.

Ökologisch und politisch klare Botschaften bei den Grünen. Quelle: Marlies Schnaibel

Grüne: Zum Havelländer Weg sagen die Grünen nichts, aber noch einmal deutlich: Nein zur Nordumfahrung. Ansonsten setzen sie eher auf verbesserte Radwege, Gehwege und den Ausbau des Schienenverkehrs. Da allerdings ganz klar auf den Regionalverkehr, sie können sich die Zusammenlegung der Bahnhöfe Albrechtshof und Seegefeld vorstellen. „Nachhaltig mobil sein“ haben sie den Bereich Mobilität überschrieben, der aber bei ihnen nicht an erster Stelle steht. Ihnen geht es um „Gutes Wohnen und Leben“ in Falkensee. Das bedeutet: gutes und bezahlbares Wohnen, mehr Qualität in Kitas, Ausbau der Jugendarbeit, Ausbau ambulanter Pflegeangebote im Alter, inklusive Gesellschaft, Vielfalt und Integration, gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Die Grünen setzen auf die „ Gartenstadt 2025“, wollen möglichst viele Bäume erhalten, den Gutspark aufwerten, wollen, dass Falkensee CO2-neutral wird. Wenn das Hallenbad gebaut wird, dann soll es ein klimaneutrales Gebäude sein. Alles wollen sie „Gemeinsam gestalten“, dazu zählen ein Bürgerhaushalt und mehr Kunst im öffentlichen Raum.

Plakatieren für den Wahlkampf: Jörg Schönberg Harald Petzold in Falkensee unterwegs. Quelle: Marlies Schnaibel

Linke: „Mit gerechter und lebenswerter für alle“ hat die Linke ihr Falkenseer Wahlprogramm überschrieben. Sie setzt ganz klar auf „Wohnen in Falkensee“, das soll sozial bezahlbar, bedarfsgerecht, für jedes Alter und barrierefrei sein. Dabei setzt die Partei auf neue Entwicklungsflächen und dabei vor allem darauf, einen Masterplan für die Flächen nördlich der Spandauer Straße zu schaffen. „Zum guten Wohnen in Falkensee gehört für uns ein Hallenbad mit integrierter Kegelbahn“, wird sich ganz klar positioniert. Sie wollen Jugendarbeit und Kitabetreuung verbessern und einen „Sozialpass Falkensee“ einführen, der allen Kindern eine Chancengleichheit für die Teilhabe sichert. Beim Thema Verkehr setzen sie auf Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer und die Stärkung des ÖPNV. Und noch einen Masterplan will die Linke auf den Weg bringen, einen für Barrierefreiheit. Die Linken wollen eine bunte und weltoffene Stadt. Bei der Gestaltung der Stadt setzen sie auf das mühsam errungene Insek, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept.

Die AfD wirbt in Falkensee vor allem an Straßenlaternen. Quelle: Marlies Schnaibel

AfD: Die Alternative für Deutschland hat ihre wichtigsten Zielsetzungen für die Stadtpolitik benannt und sich dabei vor allem dem Verkehr zugewandt: Ja zum Ausbau der Regionalbahn, aber auch Prüfung einer S-Bahn bis Nauen. Der Straßenbau soll dem gestiegenen Verkehrsaufkommen angepasst werden, etwa durch den vierspurigen Ausbau der Straße zwischen Rathauskreuzung und Berliner Stadtgrenze. Ja auch zum Ausbau des Havelländer Weges. Und auch dies: „Keine Diesel-Fahrverbote in Falkensee!“ Verbote aber an anderer Stelle: Nämlich, keine weiteren Asylbewerber aufnehmen, keine Moschee bauen und kein Schächten von Tieren dulden. Und keine „Burkinis“ im Hallenbad zulassen, für dessen Bau sich die AfD ausgesprochen hat. Bei Straßenbau zeigt sich die AfD spendabel: Sie fordert, dass der Anlieger nichts und die Kommune alle Kosten für den Straßenbau trägt und sich die Kosten vom Land zurückerstatten lässt.

Die FDP nutzt die Signalfarbe Gelb. Quelle: Marlies Schnaibel

FDP: Mit „ Gartenstadt bleibt Gartenstadt“ haben die Liberalen ihr Falkenseer Wahlprogramm überschrieben. Sie wollen „Ein Falkensee der vielfältigen Möglichkeiten“ und nennen zuerst bessere Freizeitangebote für Kinder und Jugendlichen, wie einen Wasserspielplatz. Sie setzen auf eine attraktiv sanierte Infrastruktur für Musik-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen, auf ein lebendiges Vereinswesen und auf einen modernen Verkehrsmix. Wichtig sind ihnen die Entwicklung des Gutsparks und die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. Zu letzterem zählt für die FDP auf keinen Fall das Hallenbad, das lehnen sie noch einmal ausdrücklich wegen der hohen und unkalkulierbaren Bau- und Folgekosten ab. Bei der Stadtentwicklung setzen die Liberalen auf die Umsetzung der im Insek beschlossenen Schwerpunkte, dabei sollte Falkensee auch lernen, mehr und besser Fördermittel zu nutzen. Bei Kitas, Krippen und Horten sehen die Liberalen Nachholebedarf angesichts der wachsenden Stadt. Dazu zählt für sie eine sechste Grundschule.

Die Freien Wähler punkten beim Thema Straßenbau. Quelle: Marlies Schnaibel

Freie Wähler: Das Wahlprogramm der Freien Wähler ist kurz und kompakt: Sie fordern mehr direkte Bürgerdemokratie, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und auch der Erschließungsbeiträge, beim Zugverkehr wollen sie mehr Regionalzüge und/oder eine S-Bahn. Weitere Forderungen: Mehr Polizisten für die innere Sicherheit, bezahlbares Wohnen, kostenlose Bildung von der Krippe bis zum Studium, kostenlose Laubentsorgung durch die Stadt.

Der Falkenseer Lars Krause von der Satirepartei ist überall zu sehen. Quelle: Marlies Schnaibel

Mix-Partei: Die Partei mit dem langen Namen (Partei für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, Piratenpartei Deutschland, Die PARTEI der Sorben, Wählergruppe Tierschutz, Wählergruppe Soziales Havelland, Wählergruppe Bürgerfreundlichkeit, Wählergruppe HipHop) hat kein eigenes Wahlprogramm für Falkensee. Sie macht ihre bunten Forderungen eher per Wahlplakat publik. Wer mag, kann auf der Internetseite der Satirepartei „Die Partei“ den Wahlprogrammgenerator benutzen und sein eigenes Wahlprogramm basteln. Da kann er seine Meinung etwa zur Verstaatlichung von Banken oder zu seinem Lieblingsessen kundtun.

Die Jugendliste kommt ohne Plakate daher. Quelle: Laura Sander

Jugendliste I.R.G.E.N.D.W.A.S: Dagegen hat die Jugendliste, ein Zusammenschluss engagierter Falkenseer Jugendlicher, ein mehrseitiges Programm aufgestellt. Das beginnt mit „Bildung und Jugend“, wo die jungen Leute mehr Kita- und Hortplätze fordern, aber auch eine neue Grundschule und mehr Gesamtschule. Sie fordern die Schaffung eines hauptamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten im Rathaus. Und sie wollen einen hauptamtlichen Fahrradbeauftragten, denn beim Bereich Verkehr und Mobilität steht der Radverkehr bei ihnen ganz oben. Dazu zählt die Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße zur Fußgängerzone/Fahrradstraße. „In Sachen Kultur hängt Falkensee momentan Berlin um Lichtjahre hinterher“, haben die jungen Leute ausgemacht. Sie wollen deshalb an der Spandauer Straße ein „Kulturforum“ bauen mit angegliedertem Jugendzentrum, Theater, Konzertsaal, Partyräumen, Diskoräumen, Seminarräumen, Werkstätten für Bühnenbau und Requisiten und Gastronomie. Die Kommune sollte außerdem das Ala-Kino aufkaufen. Die Verwaltung wird aufgefordert, künftig bei städtischen Veranstaltungen ausschließlich Bio-Lebensmittel zu verwenden. Die Liste sagt Ja zu dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum – unter anderem für junge Menschen. Aber auch für Ältere und Geflüchtete.

Von Marlies Schnaibel