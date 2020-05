Zusätzliche Spur könnte Wertstoffhof entlasten

Falkensee

Nach dem großen Chaos am Freitag und der vorzeitigen Schließung hat der Wertstoffhof des Landkreises Havelland in Falkensee in dieser Woche wieder zu den regulären Zeiten von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten herrscht fast schon wieder so etwas wie Normalität.

Ganz anders sah dies noch am Freitag aus, als Kunden bis zu drei Stunden warten mussten und sich die Autos fast einen Kilometer weit bis auf die Nauener Straße stauten und somit eine wichtige Ausfahrtsstraße blockierten. Die Polizei hatte den Kreis schließlich zum Handeln aufgefordert.

Anzeige

Zusätzliche Spur für Autos möglich

Einen vergleichbaren Ansturm hatte der Wettsoffhof noch nicht erlebt. Damit sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt, gibt es bereits Überlegungen, wie die Wartesituation entschärft werden kann. Wie die MAZ erfuhr, werde darüber nachgedacht, eine zusätzliche „Stauspur“ einzurichten. Diese könnte auf dem Gelände neben dem Wertstoffhof entstehen, das eigentlich für die perspektivische Erweiterung vorgesehen ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf diese Weise könnte mehr Platz geschaffen werden. Denn die wartenden Autos behindern auch den Lieferverkehr der anderen Firmen des Gewerbegebietes an der Nauener Straße. Wie schnell dieses Vorhaben umgesetzt werden könnte, ist noch unklar, da dafür kleine bauliche Veränderungen in der Stichstraße notwendig wären.

Wartezeiten online abfragen

Wer beabsichtigt, dieser Tage seinen Müll auf dem Wertstoffhof abzugeben, sollte sich daher vorab auf der Internetseite der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland informieren. Diese gibt Auskunft über die aktuelle Wartezeit und wird alle 15 Minuten von den Mitarbeitern des Wertstoffhofes aktualisiert. Bei zu langen Wartezeiten sollte der Besuch wenn möglich verschoben werden. Gerade im Frühjahr ist der Andrang auf den Wertstoffhof groß.

Am Freitag kam noch hinzu, dass in Berlin ein Feiertag war und sicher auch Hauptstädter die Chance nutzten, sich zu entrümpeln. In der Falkenseer Facebook-Gruppe entbrannte dazu eine Diskussion darüber, wer wo wie seinen Müll abgeben darf. Dabei ging es vor allem darum, dass viele Berliner Kennzeichen unter den wartenden Autos zu sehen waren.

Hinter Berliner Kennzeichen stecken auch Falkenseer

„Wenn Brandenburg einen Feiertag hat, wird Berlin gestürmt. Nun habt ihr die Berliner da. Allet jut“, schreibt dort eine Nutzerin. Dass es aber auch andersherum geht, zeigt dieser Kommentar:„Als während der Schließzeit wegen Corona der Wertstoffhof zu hatte, sind viele Falkenseer nach Spandau zur BSR gefahren. Da gab es mehrere Wochen täglich Stau.“ Vielen Facebook-Nutzer ist die Kennzeichendiskussion jedoch zu pauschal.

„Die Autos meiner Eltern haben auch ein Berliner Kennzeichen und sie wohnen in Falkensee. Es sind Firmenwagen und die Firma sitzt in Berlin“, heißt es dort. Andere schließen sich dieser Meinung an. Nur aufgrund des Kennzeichens auf die Herkunft der Halter zu schließen, sei nicht möglich. „Bei Umzug kann jedes Kennzeichen mitgenommen werden. Abgesehen davon soll doch jeder seinen Müll abgeben, wo er gerne möchte.“

Grundsätzlich dürfen auch Bürger aus Berlin ihren Müll auf dem Wertstoffhof in Falkensee abgeben. Sie müssen dann aber eine Gebühr entrichten. Für die Havelländer ist die Sperrmüllabgabe kostenlos.

Von Danilo Hafer