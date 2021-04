Falkenseer ärgert sich über Impftourismus

Falkensee

Roland Isidorczyk hatte sich gefreut, als Falkensee in der Stadthalle ein Impfzentrum bekam. Er hat sich zwar darüber geärgert, dass der Aufbau so lange dauert, aber immerhin war der Landkreis Havelland schließlich nicht leer ausgegangen. Das verhieß kürzere Wege zum Impfen. Aber jetzt fragt er sich, warum Falkensee eigentlich ein Impfzentrum erhielt, wenn Falkenseer dort nicht geimpft werden, sondern übers Land geschickt werden. Dabei geht es ihm konkret um seine 87-jährige Schwiegermutter, die er nun zum Impfen nach Oranienburg fahren wird. Sinnloser Impftourismus, ärgert sich der Falkenseer.

Hilfe für 87-jährige Frau

Er hatte für seine Schwiegermutter den Termin besorgt, war dafür über die zentrale Terminvergabe im Internet gegangen. „Wir haben diese zwölfstellige Nummer eingegeben, haben uns zu den Terminen durchgeklickt und natürlich einen Termin im Impfzentrum Falkensee beantragt“, erzählt er. Dann kam die Bestätigung für den ersten und den zweiten Impftermin: Die betagte Dame soll zum Impfen nach Oranienburg fahren.

Zweifel an zentraler Vergabe

Wo ist denn hier der Sinn einer zentralen Vergabe?, fragt Roland Isidorczyk. „Das sind für die zwei Touren doch ungefähr 150 Kilometer Autofahrt“, rechnet er vor. „Welch sinnlose Umweltverschmutzung“, ärgert er sich. Wahrscheinlich werden noch mehr Leute durchs Land geschickt, schrubben Kilometer und verpesten die Umwelt. Nicht ausgeschlossen, dass Familie Isidorczyk zum Impfen nach Oranienburg fährt, während im Gegenzug Oranienburger nach Falkensee müssen, um sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. So erlebt ein Ehepaar aus Baumgarten in Oberhavel gerade eine Impf-Posse: Das Ehepaar Steffin erhielt am selben Tag einen Impftermin, aber er wurde erst mal nach Kyritz, sie nach Oranienburg geschickt.

Vergabe über Tochtergesellschaft

Der Impfterminservice in Brandenburg werde über eine Datenbanklösung umgesetzt, sagt Christian Wehry. Dazu, so der Pressesprecher und Leiter Kommunikation der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), bediene sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) einer Tochtergesellschaft – der KV.digital GmbH. Auftraggeber dieser Gesellschaft sei wiederum das Bundesgesundheitsministerium. Folglich müsse dieses Ministerium bei KV.digital darauf drängen, Personen aus einem gemeinsamen Haushalt möglichst an die selben Impfzentren zu verweisen oder den Personen wohnortnahe Impfzentren zuzuweisen. „Wir haben bereits mehrfach darauf aufmerksam gemacht, aber bislang hat sich leider nichts geändert“, sagte Christian Wehry auf Nachfrage der MAZ. Und das, obwohl zugesichert worden sei, sich um solche Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger zu kümmern.

Das ganze Dilemma mit den Impfzentren und der Terminvergabe hätte vermieden werden können, wenn die Impfung von Anfang an über die Hausärzte gehen würde – davon ist Roland Isidorczyk überzeugt. Und bis sein Hausarzt impft, so lange will der Rentner für sich mit der Entscheidung abwarten, ob er sich impfen lässt oder nicht.

Von Marlies Schnaibelund Bert Wittke