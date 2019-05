Falkensee/Werder

Abendessen mit König und Königin – rund 60 brandenburgische und niederländische Kulturschaffende waren dazu nach Werder eingeladen. Darunter die Falkenseer Museumsleiterin Gabriel Albig.

Gespräch in der Saftfabrik

Am Dienstagabend hatte Luzia Braun in der Anwesenheit des Königspaares Willem-Alexander und Maxima der Niederlanden in der historischen Saftfabrik ein Gespräch zwischen dem niederländischen Autor Tommy Wieringa und dem deutschen Schriftsteller Lutz Seiler moderiert. Das Brandenburgische Literaturbüro hatte diesen Veranstaltungspunkt für das Themendinner „Veränderung des ländlichen Raums“ organisiert.

Zu den Gästen zählte etwa Peter Böthig, Leiter des Rheinsberger Kurt-Tucholsky-Museums, und Heike Rosendahl, die lange in der Bibliothek Falkensee gearbeitet hat, ehe sie nach Luckenwalde ging.

Fragen zur Garderobe

„Das war schon ein besonderer Abend“, gesteht Gabriele Helbig, die sich wie alle Teilnehmer im Vorfeld viele Gedanken um die Garderobenordnung gemacht hatte. Peter Böthig auch, gestand er, eine Fliege für den Abend hat er sich bei seinem Sohn ausgeliehen, um dem Anspruch „festlich-elegant“ gerecht zu werden.

Mit der Hofdame am Tisch

Königin Máxima der Niederlanden erschien dann mit einem schönen, aber nicht überfestlichen bunten Kleid. König und Königin begrüßten alle Gäste mit Handschlag. Im festlich geschmückten Saal der Saftfabrik saßen die Gäste an runden Tischen. „Ich saß der ersten Hofdame der Königin direkt gegenüber“, erzählt Gabriele Helbig. Über Entwicklung im ländlichen Raum, auch mit dem Einfluss der Kultur in diesem Prozess, wurde an dem Abend geredet.

Geänderte Menüfolge

Einen Fauxpas hatte es wohl auch gegeben. So war die Speisefolge vor dem Abend an die Öffentlichkeit gedrungen. Ein Ärgernis, dem mit einer neuen Menüfolge begegnet wurde. Dazu gab es Wein vom Werderaner Wachtelberg.

Von Marlies Schnaibel