Falkenseer bereiten großes Benefizkonzert in der Stadthalle vor

Falkensee

Es ist ein Riesenprojekt, an dem zahlreiche fleißige Hände und Köpfe, Jung und Alt, seit Wochen arbeiten: ein Benefizkonzert in der Stadthalle. Fraktions-, alters- und konfessionsübergreifend ziehen viele Vertreter aus der Falkenseer Bürgerschaft gemeinsam an einem Strang und stellen dabei Beachtliches auf die Beine. Stellvertretend stellt die MAZ auf dieser Seite einen Teil dieser Menschen vor.

Benefizkonzert im großen Saal der Falkenseer Stadthalle

Den Lohn ihrer Vorbereitung ernten alle Beteiligten am heutigen Sonnabendnachmittag, wenn die ersten Töne auf der Bühne in der Falkenseer Stadthalle (Scharenbergstraße) erklingen. Mit 800 Plätzen wird der Veranstaltungssaal bestückt sein. Ab 14.45 Uhr öffnen sich die Türen, 15.30 Uhr beginnt das Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei, vor Ort werden jedoch Spenden gesammelt. Sie sollen kriegsgeflüchteten Menschen aus der Ukraine zu Gute kommen. Um die kümmern sich auch in Falkensee seit Wochen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, darunter in der Willkommensinitiative, über den Seniorenbeirat, die Tafel Falkensee sowie beim Arbeiter-Samariter-Bund.

Der Stadtverordnete Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne) gehört zum Organisationsteam der Veranstaltung. Die Zusammenarbeit mit den vielen Engagierten ist zeitintensiv, bereitete ihm dennoch aber auch viel Freude und sei „eine schöne Erfahrung. Denn da haben Menschen zusammengearbeitet, die sich vorher gar nicht oder kaum kannten, Politikerinnen und Politiker, die sonst oft eher streiten, junge und ältere Menschen, Ehrenamtliche und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen, der Verwaltung und der Stadthalle“. Das Wichtigste für ihn: „Die Teamleistung.“

Der musikalische Leiter

Benefizkonzert Falkensee: Christoph Biemer Quelle: privat

Musikalisch hält Christoph Biemer die Zügel fest in der Hand. Keine leichte Aufgabe für den Fachbereichsleiter Musik vom Vicco-von-Bülow-Gymnasium. Mit viel Fingerspitzengefühl im Kontakt mit allen auftretenden Künstlern stellte er das Programm zusammen und nutzte dabei seine Erfahrung mit Konzerten, damit sich die Umbaupausen trotz großer Vielfalt der Beiträge in Grenzen halten.

Sie führen durchs Konzert

Julia Concu (l.) und Rainer Ganser moderieren das Benefizkonzert in Falkensee am 30. April 2022. Quelle: Nadine Bieneck

Julia Concu (B90/Grüne, l.) und Rainer Ganser (parteilos), die Vorsitzende der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung und ihr Stellvertreter, sagten sofort zu, als Unterstützung für die Moderation des Konzerts gesucht wurde. Ganz neu ist das Metier für beide nicht, normalerweise jedoch moderieren sie die Sitzungen des Stadtparlaments vom Podium im großen Saal der Stadthalle aus.

Catering in Kant-Händen

Benefizkonzert Falkensee: Kant-Schule Falkensee übernehmen Catering Quelle: privat

Eine große und nicht unwichtige Aufgabe haben die Schülerinnen und Schüler der Kant-Schule aus Falkensee (Archivbild) mit der Organisation und Umsetzung des Caterings für die Veranstaltung übernommen. Federführend den Hut auf hat dabei die Lehrerin Martina Sattler. Sie leitet an der Kant-Schule die Schülerfirma „Catering“, die dort zum regulären Ganztagsangebot gehört.

Spenden gehen an Kinder

Günter Chodzinski (l.) und Martin Eiselt (r.) organisieren beim Benefizkonzert alles rund um die Spendensammlung. Quelle: Nadine Bieneck

Die Spenden, die bei dem Konzert gesammelt werden, sollen der Kindernothilfe zu Gute kommen. Konkret soll damit aus der Ukraine geflüchteten Kindern, die in Moldawien gestrandet sind, geholfen werden. Um alle Anliegen rund um den Spendenablauf und -zweck kümmern sich Martin Eiselt (r.) und Günter Chodzinski, die beide für B90/Grüne auch in der SVV Falkensee sitzen.

Blau-Gelber Blickfang

Benefizkonzert Falkensee: Yvonne Scherzer Quelle: privat

Die Grafikerin Yvonne Scherzer gehört zu den vielen Helfern, die hinter den Kulissen mit anpacken. Unsichtbar bleibt ihr Schaffen jedoch nicht – denn sie hat die Plakate und Flyer für die Veranstaltung entworfen, gestaltet und sich darum gekümmert, dass diese auch auf Papier genau so aussehen, wie es sein soll. Mit deren Hilfe sollen möglichst viele Menschen auf das Konzert in der Stadthalle aufmerksam gemacht werden.

Rettungskräfte vor Ort

Die DLRG Falkensee unterstützt das Konzert. Quelle: DRLG Falkensee

Heiko Hackbarth, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Falkensee (l., Archivbild), und sein Team unterstützen die Veranstaltung mit der Absicherung des Sanitätsdienstes in der Stadthalle. Die ist ab einer bestimmten Besucheranzahl für Veranstaltungen vorgeschrieben und Pflicht. In der Regel ist dafür eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Die DLRG Falkensee übernimmt diese Aufgabe für den guten Zweck kostenfrei.

Fürs leibliche Wohl sorgen

Über ihre Schülerfirma kennen sich die Falkenseer Kant-Schülerinnen und Schüler (Archivbild) mit der Zubereitung von Catering-Angeboten bestens aus. Die Versorgung mit Speis und Trank beim Benefizkonzert ist dennoch eine beachtliche Herausforderung, denn es gilt ein Angebot für mehrere hundert Gäste und Teilnehmende zu schaffen. Daher packen besonders viele fleißige Hände mit an.

Rotary-Club sofort an Bord

Martin Schulz (l.) und Hans-Peter Pohl vom Rotary-Club Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Stellvertretend für den Rotary-Club Falkensee Havel/Spree stehen Martin Schulz (l.) und Hans-Peter Pohl. Durch die finanzielle Unterstützung der Rotarier werden unter anderem GEMA-Gebühren und Werbemittel für das Konzert übernommen, viele Clubmitglieder sind Sonnabend auch vor Ort. Dem Konzert habe man „sofort unsere Unterstützung zugesagt“, so Christine Heufelder, President elect des Clubs. Grundsätzlich liege „ein Schwerpunkt der Förderungsaktivitäten unseres Rotary-Clubs in Hilfsprojekten für Kinder“, bekräftigt sie.

