Falkenseer bilden 400 Meter lange Menschenkette für mehr Solidarität in der Pandemie

Falkensee

Die Menschenkette reichte am Samstag die Falkenseer Bahnhofstraße etwa 400 Meter vorbei an der alten Stadthalle entlang. Mit medizinischer Maske und jeweils anderthalb Metern Abstand zueinander beteiligten sich etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter dem Motto „Falkensee zeigt Haltung“ an der Aktion. Die Veranstaltung war bereits seit über einer Woche geplant und wurde vom Falkenseer „Bündnis gegen Rechts“ organisiert.

An etwa 20 Orten in ganz Brandenburg beteiligten sich Initiativen an der Aktion „Brandenburg zeigt Haltung“ mit Menschenketten oder Plakataktionen für Solidarität und Zusammenhalt in der Corona-Pandemie und gegen Falschinformationen und „verschwörungsideologische Stimmungsmache“, heißt es auf der Webseite der Initiative. Die Veranstaltungen können auch ein Gegengewicht zu den sogenannten Spaziergängen und anderen Veranstaltungen der Gegner der Corona-Maßnahmen schaffen.

Am einen Ende der Menschenkette rollt Benno König das rot-weiße Absperrband immer weiter aus, an dem sich die Menschen unter anderem mit selbstgebastelten Schildern und Plakaten aufreihen. Er engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für das Falkenseer Bündnis gegen Rechts. „Wir wollen hier zwei Zeichen setzen“, erklärt er. „Zum einen Solidarität mit allen, die von der Pandemie sehr belastet sind, also beispielsweise Menschen aus dem Gesundheitssektor.

Außerdem wollen wir eine Abgrenzung ziehen zu den Montagsspaziergängen, bei denen die Menschen hier ohne Abstand und Maske durch die Stadt laufen und Impfungen und Schutzmaßnahmen ablehnen.“ Es sei klar, dass nicht alle Menschen auf den Montagsdemos gegen die Corona-Maßnahmen rechtsextrem seien, allerdings würde sie einen rechtsoffenen Raum bilden, in dem auch solche Teilnehmer geduldet werden, sagt der Vertreter des Bündnisses gegen Rechts, während die rot-weiße Rolle Absperrband in seinen Händen mit jedem Schritt kleiner wird.

Antje Töpfer engagiert sich ebenfalls im Bündnis gegen Rechts und steht einige Meter weiter in der Menschenkette. „Der landesweite Aufruf war für mich noch mal mehr ein Grund herzukommen“, betont sie. „Je länger die Kette ist, desto stärker ist auch das Zeichen für Demokratie und Verständnis untereinander“, ist sie sicher.

Zwischen bereits Demonstrationserfahrenen finden sich auch einige, die das erste Mal einer solchen Aktion beiwohnen. Susanne Graupmann erfuhr über den beliebten Blogging-Dienst Twitter von der davon und entschied sich mit ihrem Mann, in die Bahnhofstraße zu kommen. „Es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen und sich zu zeigen. Alles ruhig und besonnen, aber einfach um darzustellen, dass die ,Spaziergänger’ nicht die große Masse sind“, sagt sie. „Ich sehe jeden Montag wenn ich am Rathaus vorbeikomme diese Spaziergänge und Versammlungen, deshalb haben wir gesagt, wir gehen hier her und setzen auch einmal ein Zeichen“, ergänzt ihr Mann Lars Graupmann.

Gegendemo bleibt aus

Pünktlich um 18 Uhr markiert das Einsammeln des Flatterbandes das Ende der Veranstaltung und die Menge beginnt sich zu zerstreuen. Die anwesenden Polizeibeamten sammeln sich wieder und der Einsatzleiter spricht im Nachgang von einem „störungsfreien Ablauf“.

Im Vorfeld hatte das Bündnis gegen Rechts befürchtet, dass Gegner der Corona-Maßnahmen versuchen könnten, die Veranstaltung zu kapern. Ein nennenswertes Zusammentreffen beider Positionen blieb allerdings aus, auch wenn sich vereinzelte Gegendemonstranten entlang der Menschenkette zeigten. Das Bündnis gegen Rechts in Falkensee, das überparteilich und parteiunabhängig agiert, gibt es seit 2005. Seitdem geht es mit Demonstrationen, Mahnwachen, Infoständen und Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus vor.

Von Max Braun