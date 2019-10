Debatte über Klimanotstand geht in weitere Runde

Falkensee

Die Debatte über die Ausrufung des Klimanotstandes für Falkensee geht in die nächste Runde. Nun soll eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eine mehrheitsfähige Formulierung finden. Die Zeichen dafür, dass das gelingt, stehen nicht schlecht. Das zeigte die Diskussion am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss.

Jugendbeirat unzufrieden

Der Vertreter vom Jugendbeirat dürfte trotzdem nicht zufrieden sein. Lennart Meyer zeigte sich verärgert darüber, „dass sich das alles so lange hinzieht.“ Er machte „lange unsinnige Diskussionen“ aus und warb vehement für eine deutliche Sprache, also auch für den Begriff „ Klimanotstand“.

SPD legt Kompromiss vor

Gerade mit dem hatten aber viele andere Abgeordnete ihre Schwierigkeiten. Das hatte sich schon gezeigt, als die Fraktion Grüne/Jugendliste im Juni das Thema erstmals zur Sprache gebracht hatte. Derweil hatte es auch hinter den Kulissen mehrere Gespräche gegeben, Udo Appenzeller von der SPD legte nun einen Kompromissantrag vor, in dem er die Intention der Grünen aufgriff, aber vom Klimawandel sprach.

Nicht am Begriff kleben

Klimanotstand? Klimakrise? Klimawandel? Juliane Kühnemund von den Grünen wollte sich da nicht in einen Begriff verbeißen. Zwar sehe sie das Wort vom Klimanotstand als passend, aber „wir wollen da nicht an einem Wort hängen“, sagte sie, wichtig wäre es, in der Sache zusammenzuarbeiten.

AfD lehnt ab

Der AfD-Vertreter im Ausschuss, Ulrich Storm, verwies auf die Haltung seiner Fraktion zu dem Thema: Sie lehnen alle vorliegenden Anträge ab, Klimawandel hätte es immer gegeben und der Klimawandel hätte nicht nur negative Seiten. Er verwies angesichts der Erderwärmung auf geringere Heizkosten, auf Erdbeeren in Sibirien oder eine Schiffspassage im Nordmeer. Auch Thomas Laduch von den Freien Wählern lehnte die Ausrufung eines Klimanotstandes ab.

CDU verweist auf Leitbild

Die CDU-Fraktion hatte einen eigenen Antrag eingebracht. Hans-Peter Pohl erinnerte daran, dass Falkensee sich in Sachen Klima bereits auf den Weg gemacht hat. Im Leitbild der Stadt und im Insek, dem integrierten Stadtentwicklungskonzept, hat der Klimaschutz eine große Priorität. Das soll jetzt endlich auch angepackt und umgesetzt werden. Außerdem gibt es einen Beschluss, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten.

Gerangel um Fördermittel

Der Beschluss wartet allerdings schon zwei Jahre auf seine Umsetzung. Baudezernent Thomas Zylla ( CDU) begründete die Verzögerung mit dem Gerangel um Fördermittel. Die stünden nun bereit, voraussichtlich im November soll ein Büro, das im Havelland in der Sache auch bereits Erfahrungen hat, mit der Arbeit beauftragt werden.

Günter Chodzinski (Grüne) wollte aber mit konkreten Maßnahmen nicht warten, bis in einem Jahr ein Konzept vorliegt. Er schlug vor, die im Haushalt für Sondermaßnahmen vorgesehenen 100 000 Euro komplett und direkt in Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz zu geben.

Antrag der Linken

In dem ganzen Gemenge von mehreren, auch geänderten Anträgen ging es Dienstag auch noch um den Vorschlag der Linken zu ganz konkreten Maßnahmen. Sie hatten gefordert: kostenloser Busverkehr in Falkensee, Durchfahrtsverbot für Lkw im Prinzip auf allen Hauptstraßen und Zuschüsse für sozial schwächer gestellte Familien bei Energieeinsparmaßnahmen.

Arbeitsgruppe eingesetzt

Über diese sehr konkreten Maßnahmen soll zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden, die Linken zogen den Antrag zurück. Erst einmal soll nun grundsätzlich über den Klimanotstand entschieden werden. „Vieles hat sich in Falkensee über Jahre hingezogen“, sagte Julia Concu (Grüne), „wir wollen mehr Druck machen und Prioritäten setzen.“ Die Positionen von Grüne, SPD und CDU lagen da in Teilen nicht weit auseinander. Nun soll eine interfraktionelle Arbeitsgruppe einen Antrag formulieren, der möglichst bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 6. November eingebracht wird.

Von Marlies Schnaibel