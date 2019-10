Partnerschaft mit ägyptischen Christen

Falkensee

Sie sind eine Minderheit, aber eine selbstbewusste: die protestantische Nilsynode in Ägypten. Genau zu ihnen hat der Kirchenkreis Falkensee Partnerschaftsbeziehungen aufgenommen. Ende des Monats kommen die ersten Gäste nach Falkensee.

Die Aufnahme solcher Partnerschaftsbeziehungen hatte die Synode vor knapp einem Jahr beschlossen. „Nicht euphorisch, aber freudig“, wie Bernhard Schmidt beschreibt. Der Vorsitzende der Kollektiven Leitung des Kirchenkreises Falkensee sieht in der Begegnung mit den ägyptischen Christen eine Form der ökumenischen Arbeit der Kirche.

Kontakte nach Alexandria

Konkret soll die Zusammenarbeit mit zwei Kirchengemeinden geknüpft werden – in den Großstädten Alexandria und Zagazig. Das Berliner Missionswerk hatte den Kontakt vermittelt. Von der Falkenseer Kirchengemeinde waren Luisa Sinate und Jonathan Schmidt in Ägypten gewesen. Jonathan Schmidt hatte ein Jahr im Libanon studiert, seine Arabischkenntnisse kamen ihm bei der Begegnung zugute. Beide hatten den Falkenseern von der Arbeit der christlichen Minderheit berichtet und die ersten Kontakte geknüpft.

Pfarrer mit Ehefrauen eingeladen

„Zum Auftakt haben wir die beiden Pfarrer Yousri Issa und Wael Nahat mit ihren Ehefrauen eingeladen“, erzählt Bernhard Schmidt. Von ägyptischer Seite kam daraufhin die Anfrage, ob es nicht besser wäre, vier Männer zu schicken.

Die Falkenseer bleiben bei ihrer Einladung. „Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen“, sagte Bernhard Schmidt, ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Frau und Mann.

Symbolische Zeichen

Am 30. Oktober kommen die Gäste, die Reisekosten werden von deutscher Seite übernommen. Die Ehepaare sind privat untergebracht. Das Besuchsprogramm ist vor allem ein Begegnungsprogramm, bei dem es auch an symbolischen Zeichen nicht fehlen wird, wie etwa dem Austausch von Bibeln. Falkensee, Zeestow, Bredow, Groß Glienicke und Berlin sind Stationen der Reise.

Am 31. Oktober gibt es eine besondere Veranstaltung in der Heilig-Geist-Kirche Falkensee. Der Gottesdienst am Reformationstag richtet sich besonders an wieder eingetretene Kirchenmitglieder.

Von Marlies Schnaibel