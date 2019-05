Falkensee

Die zuständige Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland hat nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der Falkenseer Wahlbehörde mitgeteilt, dass eine Absage der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Falkensee durch die Kommunalaufsicht nicht erfolgt. Sie verweist auf Paragraph 52, Absatz 11 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes.

Wahlfehler wird bewertet

Die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Falkensee wird am Sonntag, dem 26. Mai 2019, stattfinden. Gleichfalls teilte die Kommunalaufsicht mit, dass nach Vorliegen des Wahlergebnisses im Rahmen des Wahlprüfungsverfahrens festzustellen ist, ob sich der Wahlfehler auf das Wahlergebnis ausgewirkt hat und auch Auswirkungen auf das Ergebnis der Mandatsverteilung gehabt hat oder haben konnte.

Ein Kandidat fehlte

Der Bürgermeister als Wahlbehörde hatte am 20. Mai informiert, dass bei der Vorbereitung der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Falkensee durch einen Übermittlungsfehler für einen der vier Wahlkreise im Stadtgebiet ein unvollständiger Stimmzettel gedruckt und an Briefwählerinnen und Briefwähler versandt wurde. Ein nominierter Kandidat der CDU auf Listenplatz 10 im Wahlkreis 1 ist nicht auf dem Stimmzettel aufgeführt.

Für den betroffenen Wahlkreises 1 liegen am Wahltag die korrekten Stimmzettel in den Wahllokalen vor. 176 Frauen und Männer von neuen Parteien und Listenvereinigungen treten an.

