Falkensee

Ganz kurzfristig hat Petra Starke beschlossen, am Samstag ein Treffen zum „Weltstricktag“ im Falkenseer B84 zu veranstalten. Aus dem E-Mail-Newsletter der Internetseite „We Are Knitters“ hatte Starke von diesem Tag erfahren. Der Weltstricktag soll Handarbeit fördern und vieler Orts werden zu diesem Anlass Kleidungsstücke gestrickt, die dann an soziale Projekte gespendet werden. Im B84 strickt die älteste Dame der Runde, Nagla, einen Kinderschal, den sie einem geflüchteten Kind geben möchte.

Daniela Schwarz strickt gerne Babysocken in klassischen Farben wie Rosa und Hellblau. Ihre Handwerksstücke gibt sie jungen Eltern. Quelle: Vivien Tharun

Daniela Schwarz fertigt Babysocken, die sie an Eltern mit einem Neugeborenen verschenkt. Ihre Arbeiten fotografiert Schwarz regelmäßig, um zum einem für sich selbst einen Überblick darüber zu haben, was sie geschafft hat, zum anderen teilt sie die Fotos gerne im Internet mit Freunden.

Fotos zeigen auf Instagram

Damit ist sie in der Gruppe nicht alleine. Auch Diana teilt Bilder ihrer schönsten Stücke auf der Fotoplattform Instagram. Das Strickhandwerk hat seinen Platz in der digitalen Welt bekommen.

Im Internet finden Strickende zu jedem Bereich ihrer Kunst etwas. B84-Besucherin Eliane nutzt es, um Ideen zu sammeln: „Dafür gucke ich gerne auf Pinterest“, sagt sie. Das ist eine Internetseite, auf der Selbstgemachtes und -gestaltetes mit Anleitung eingestellt wird. Andere können sich diese Dinge dann ansehen, um sie nachzumachen.

Lernen per Youtube

Es sei Eliane ein paar Male passiert, dass sie auf der Straße jemanden sah, der genau so ein Halstuch nachgestrickte hatte wie sie. „Darüber bin ich mit einer Frau einmal ins Gespräch gekommen“, sagt sie. Sie gucke aber auch gerne auf die Seite von „Drops Design“ für Neues mit kostenlosen Anleitungen.

Einen Kanal finden alle in der Runde gut: Youtube. „Es ist etwas ganz anderes, ob man eine Strickanleitung mit ihren vielen Abkürzungen liest, oder ob man es jemanden in einem Video machen sieht“, sagt Petra Starke. Ein Video sei oft besser verständlich. Die Ergebnisse schöner. Strickerin Diana sieht dort gerne die Filmchen von „Knitting Miki“, einer Strick-Bloggerin.

Stricken bleibt analog

Der eigentliche Strickvorgang bleibt analog, aber nicht unbedingt entspannt. Die B84-Besucherinnen berichten alle davon, dass Stricken dann nichts mit Abschalten und Ruhe zu tun hat, wenn ein ganz besonderes Strickstück fertig werden soll: „Es kam schon vor, dass ich abends im Bett lag und mir dann einfiel, dass ich einen Fehler in einem Tuch übersehen habe“, sagt Eliane. Dann würde sie am nächsten Tag alles bis zum Fehler aufrippeln und neu stricken. Das sei etwas, was ihr Mann nicht nachvollziehen könne. „Das sieht doch keiner“, würde er sagen. Eliane hat aber den Anspruch, richtig gute Sachen zu stricken und darum müssten Fehler weg.

Geduld gefragt

Auch Daniela Schwarz berichtet davon, mit ein und demselben Knäuel drei Mal begonnen zu haben, weil etwas nicht stimmte. „Jacken und Pullis müssen schließlich gut sitzen“, sagt sie. Außerdem habe man dann länger etwas von einem Knäuel, fügt sie lachend an.

Ein gehäkelter Poncho - Macherin Julia mag das Häkeln lieber als Stricken. Quelle: Vivien Tharun

Alle zehn anwesenden Frauen hätten es schon erlebt, dass sie so viel an einem Tag gestrickt haben, dass sich nachts von Maschen träumten. Dieses „Strickfieber“ hinge damit zusammen, was gerade gefertigt wird. Ob das Stück zum Beispiel ein kompliziertes Muster hat, oder aus einem ganz edlen Garn gemacht wird - oder beides. „Das ist echte Strickleidenschaft“, sagt Petra Starke.

Von Vivien Tharun