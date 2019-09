Falkenseer setzt auf Naturprodukte: Neuer Look für Spieleklassiker aus dem Baltikum

Falkensee

Blitzschnell sausen die bunten Spielsteine über das Holz. Wie beim klassischen Billard geht es auch bei der lettischen Version „Novus“ darum, die runden, flachen Steine in den Ecktaschen zu versenken. Die Regeln sind lockerer, Spielzüge schneller, der Tisch ist kleiner und kann in wenigen Sekunden überall aufgebaut werden – im Park, im Garten oder im Pausenraum. Der Spaß steht klar im Vordergrund.

In Deutschland weitestgehend unbekannt

In Lettland Nationalsport und auf jedem Hinterhof zu finden, ist „Novus“ in Deutschland weitestgehend unbekannt. Jetzt hat Dima Dobrovolskij den Spieleklassiker aus Kindheitstagen nach Deutschland geholt. „Ich kam vor rund 20 Jahren mit meinen Eltern nach Berlin. Vor einigen Jahren war ich mal wieder in der Heimat und habe das Spiel neu für mich entdeckt“, so Dima Dobrovolskij, der Tische und Zubehör in Lettland herstellen lässt.

„Ich habe das Spiel modifiziert. Es ist jetzt etwas kleiner, damit es in jeden Kofferraum passt, und bis auf zwei Unterlegscheiben aus Plastik sind alle Materialien umweltfreundlich“, sagt der Maschinenbauingenieur, der lange in Falkensee gelebt hat und heute in Spandau zuhause ist. Vor allem das Nachbarschaftliche und Vertraute fehle ihm seit seinem Wegzug aus der Gartenstadt. Sein Sohn besuche dort nach wie vor die Schule.

„Hier treffen tolle, kreative Leute aufeinander“

„ Falkensee ist dynamisch. Hier entsteht so viel und es treffen tolle, kreative Leute aufeinander – ich möchte so bald wie möglich dorthin zurück“, so der umweltbewusste 36-Jährige, der mittelständische Firmen in Sachen Energieeffizienz berät. „Das mache ich nur noch ein paar Tage im Monat, die restliche Zeit verbringe ich auf Festen, Märkten oder in Parks. Ich habe immer ein paar Tische im Kofferraum“, so Dima Dobrovolskij.

Einmal in der Woche steht der Jungunternehmer in einem Park in Berlin-Friedrichshain und spielt einfach drauf los. Lange dauere es nie, bis ein paar Leute dazukommen. So auch an dem heißen Sommertag in einem kleinen Spandauer Grünzug: Eine Gruppe Jugendlicher beugte sich neugierig über den Holztisch. Schnell stiegen sie ins Spiel ein und ließen sich begeistern.

Geschicklichkeitsspiel aus dem Baltikum Ursprünglich stammt „Novus“ aus England. Von lettischen Matrosen wurde das Geschicklichkeitsspiel in den 1920er-Jahren eingeführt. Die ersten Profi-Wettkämpfe fanden 1932 statt. Bis heute hat sich „Novus“ zu den drei populärsten Sportarten in Lettland entwickelt. Seit 1993 werden „Novus“-Weltmeisterschaften veranstaltet. Das Spiel ist für zwei oder vier Spieler geeignet und ist eine Mischung aus Billard und dem indischen Brettspiel „Carrom“.

Beim Falkenseer Stadtfest und auf dem Kreiserntefest in Paaren im Glien konnten sich die Havelländer vom Spaßfaktor des Spieleklassikers aus Lettland überzeugen. „Es ist für Kinder und Erwachsene geeignet, der Tisch ist höhenverstellbar. Das Holz ist lediglich mit Wasserlack behandelt, die Spielsteine landen in Jutebeuteln, die Anleitung ist beidseitig auf unbeschichtetes Kraftpapier gedruckt“, so Dobrovolskij, der mit seinem Spiel immer unterwegs ist.

Turniere veranstalten

Betriebsfeiern, Hochzeiten, Kindergeburtstage – mit „Novus“ Leute zu unterhalten und ganze Turniere zu veranstalten, mache dem 36-Jährigen ganz besonderen Spaß. Ebenso ist es mit seiner Kunst.

„Ich habe es lange vernachlässigt, jetzt sprudeln die Ideen nur so aus mir heraus. Ich fertige Collagen, jede ist individuell und hat eine Geschichte“, sagt Dima Dobrovolskij. Mittlerweile habe er so viele Exponate zusammen, dass er über eine Ausstellung nachdenke.

Von Laura Sander