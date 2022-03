Falkensee

Wie viele Millionen Menschen schaut der Falkenseer Torsten Bathmann seit Tagen fassungslos auf die Ereignisse in der Ukraine. Der 48-Jährige hat viele Freunde und Bekannte in dem osteuropäischen Staat ebenso wie in Russland. Denn rund 40 Jahre lang begleitet den dreifachen Familienvater, der aktuell Vizepräsident des Brandenburgischen Judoverbands für den Bereich Leistungssport ist, bereits der Kampfsport, der in zahlreichen osteuropäischen Staaten und ganz besonders in Russland zu den Populärsportarten zählt. „Die gesamte Judo-Community schaut in diesen Tagen auf die Ereignisse in der Ukraine“, sagt Bathmann. Russlands Präsident Wladimir Putin, der den Krieg anzettelte, ist selbst begeisterter Judoka, war zuletzt Ehrenpräsident des Judo-Weltverbandes (IJF). Bis zum Sonntag – da entzog der Verband ihm dieses Amt als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine.

„Wir alle verfolgen die Ereignisse sehr genau“, sagt Bathmann. „In Gedanken und mit dem Herzen sind wir bei dem Konflikt und hoffen einfach nur, dass die Menschen da lebend rauskommen.“ Einer dieser Menschen ist die 26-jährige Daria Bobrikova. Die gebürtige Russin und Judoka zog vor zwei Jahren in die Ukraine – der Liebe wegen. Über den Sport lernte sie ihren Ehemann Bogdan Iadov kennen, einen Ukrainer. Mit ihm lebt sie nun in Kiew, liebt auch ihre neue Heimat, wie sie ganz klar betont. „Ich möchte meine Geschichte erzählen“, sagt sie im MAZ-Gespräch, „die Menschen sollen wissen, was hier passiert“.

Der Falkenseer Torsten Bathmann ist seit 40 Jahren im Judo-Sport verwurzelt, war lange auch als Kampfrichter auf der ganzen Welt unterwegs. Quelle: Nadine Bieneck

Die Furcht ist ihr anzumerken. „Ich habe Angst, unsere Städte sind unter Beschuss, Menschen sterben, Frauen und Kinder sitzen in Luftschutzbunkern“, beschreibt sie die Situation. „Ich sehe die Angst und Nervosität der Menschen. Und ich sehe ihre Tränen, wenn sie ihr Zuhause verlassen müssen.“ Ihr Ehemann, der für das ukrainische Nationalteam kämpft und auch für das Hamburger Judo-Team in der Deutschen Bundesliga auf die Matte geht, habe sich beim Ausbruch des Krieges nicht in der Heimat befunden. „Aber er versucht jetzt, zurück ins Land zu kommen.“ Ihre Schwiegereltern hätten sie am Donnerstag vergangener Woche, nach dem ersten Angriff Putins, aus Kiew rausgeholt. „Wir sind jetzt in Krivoy Rig“, erzählt Daria Bobrikova. Die Stadt befindet sich rund 350 Kilometer südlich von Kiew entfernt. Es fällt der jungen Frau, die selbst für die russische Judo-Nationalmannschaft kämpfte, schwer, die richtigen Worte zu finden. Aufgrund ihres Umzugs in die Ukraine wurde sie vom russischen Verband für drei Jahre gesperrt. „Ich habe ihnen versucht zu erklären, dass ich zu meinem Ehemann ziehe. Aber die Regeln im Verband sind eben so“, sagt sie kopfschüttelnd.

Was ihr immens wichtig ist: „Die Ukrainer sind für mich wahre Helden. Sie verteidigen ihr Land. Auch mein Mann wird bald hier sein, auch er wird sich dann der Verteidigung anschließen“, sagt sie kämpferisch. Die vergangenen Tage scheinen für die junge Frau unwirklich. „Wir sitzen zu Hause, wenn die Sirenen losgehen, eilen wir in den Luftschutzkeller“, beschreibt sie ihren Alltag seit dem 24. Februar. Die Wohnung, das Haus verlassen – unmöglich. „Viel zu gefährlich.“ Der Krieg – für die junge Russin ein Schock.

Daria Bobrikova über Situation in Ukraine: „Es ist alles so beängstigend“

Kraft schöpft sie aus den vielen Reaktionen in Europa und weltweit, die auch bei den Menschen in der Ukraine ankommen. „Die ganze Welt unterstützt die Ukraine. Europa hat Sanktionen gegen Russland und Putin eingeführt, Menschen gehen in vielen Ländern auf die Straße und unterstützen unser Land. Ich hoffe so sehr, dass die Welt gemeinsam Putin und den Krieg stoppt“, sagt die junge Frau. Den Grund für eben diesen, den verstehe sie nicht. „Ich weiß nicht, was Putin will. Aber wegen ihm sterben Menschen, verlieren Menschen ihr Zuhause. Es lässt sich kaum beschreiben“, sagt sie. „Schaut die Bilder aus Kiew und der Ukraine an. Zivilisten leben in Luftschutzbunkern, mit ihren Kindern. Es ist alles so beängstigend“.

„Die Ukraine will diesen Krieg nicht“, betont Daria Bobrikova. „Die Ukrainer verteidigen ihr Land, sie haben diesen Krieg nie gewollt.“ Sie selbst lebe seit zwei Jahren in Kiew, „die Menschen hier sind freundlich und liebenswürdig. Sie sind keine Faschisten und Nazis“, spielt sie auf Behauptungen Putins an. Der Kreml-Chef gibt eine „Entnazifizierung“ der Ukraine als einen Grund für den Krieg an. Viel tun kann die junge Frau nicht. „Ich hoffe, dieser Krieg hört so schnell wie möglich auf. Ich bete für all die Menschen. Und das Kriegsende“, sagt sie und ihre Verzweiflung ist schier greifbar.

Daria Bobrikova beim Europa-Cup in Saarbrücken im Jahr 2017, bei dem sie für die russische Nationalmannschaft kämpfte und Silber gewann. Quelle: Klaus Mueller

Es sind diese Geschichten, „die den Krieg bildhaft und nahbar machen und ihm ein Gesicht geben“, sagt auch Torsten Bathmann. So wie überall hat auch im Judo-Sport Putins Krieg für einen Erdrutsch gesorgt. „Unserem Sport liegen Werte zugrunde, Judo ist der Weg des gegenseitigen Wohlergehens“, erklärt Bathmann. „Und nun hat der ehemalige Ehrenpräsident eben diese Werte mit Füßen getreten und bricht so etwas vom Zaun. Es ist das erste Mal, solange ich mich erinnern kann, dass sich der Deutsche Judo-Bund (DJB) daher politisch geäußert hat, obgleich er als Sportverband stets neutral sein sollte.“

Am Freitag bereits hatte der DJB mitgeteilt: „Wir verurteilen den Krieg in der Ukraine! Er widerspricht völlig den Werten unser Sportart, die unter anderem auf Respekt, Hilfsbereitschaft und Freundschaft basieren.“ Krieg sei niemals eine Lösung von Konflikten. „Bis vor kurzem war es undenkbar, dass eine starke europäische Judo-Nation gegen eine andere erfolgreiche Judo-Nation quasi vor unserer Haustür Krieg führt“, heißt es.

Hoffnung bei Judokas – auf der Matte statt vom Krieg reden machen

Ebenso sieht es auch Torsten Bathmann. Er hofft, wie so viele andere, dass dieser Krieg ein umgehendes Ende findet. Und Daria Bobrikova und Bogdan Iadov dann wieder auf der Judo-Matte von sich reden machen statt mit ihren Schilderungen direkt aus dem Zentrum eines Krieges.

Von Nadine Bieneck