Falkenseer stellt Gedichtband vor

Falkensee

Mit Büchern kennt Siegfried Hinke sich aus. Sie haben den Pädagogen sein Leben lang begleitet. Nun hat er selbst eines geschrieben. Es ist eine Sammlung von Gedichten aus mehreren Jahrzehnten.

Lehrer an der EOS

Der heute 86-jährige Falkenseer kam im niederschlesischen Wohlau zur Welt. Er studierte Geografie, Geschichte und Astronomie für Lehramt. Während der Studienzeit hat er als Lehrer für Kinderdarsteller im Defa-Studio für Spielfilme in Potsdam-Babelsberg gewirkt. Von 1958 bis 1968 hatte er dann als junger Lehrer in Falkensee versucht, Schüler schlauer zu machen. Auch als Organisationsleiter des bekannten Kulturensembles an der Erweiterten Oberschule „ Georgi Dimitroff“ hat er in der Stadt Spuren hinterlassen.

Anzeige

Interesse für Psychologie

Die Praxiserfahrungen und sein Interesse für Psychologie führten ihn dann selbst noch einmal auf die Schulbank. Siegfried Hinke nahm ein Fernstudium für „Pädagogische Psychologie“ an der Karl-Marx-Universität Leipzig auf und wechselte schließlich an die Pädagogische Hochschule in Potsdam, wo er promovierte und habilitierte. Er war Hochschullehrer für Lernpsychologie und Diagnostische Psychologie.

Weitere MAZ+ Artikel

Gereimtes und Ungereimtes

Das hört sich alles hochwissenschaftlich an, aber in seinen Gedichten hat sich Siegfried Hinke eine ganz lebensnahe, plastische Sprache bewahrt. Auf die Idee mit dem Gedichtband ist er durch ein Geschenk gekommen, das ihm seine Tochter vor fünf Jahren machte. Sie schenkte ihm das Buch der Niederländerin Elma van Vliet „Papa, erzähl mal!“. Und das brachte den Falkenseer zu dem Buch „Gereimtes und Ungereimtes“, nun hat er den reinen Gedichtband „Im Nu vergeht der Augenblick und lässt Erinnerungen zurück“ herausgegeben.

Erzählerischer Stil

Siegfried Hinke hat einen erzählerischen Stil für seine Gedichte gefunden, manchmal holpert das Versmaß ein bisschen. Die Gedichte sind seine Art, das Leben zu reflektieren und seinen Kommentar zu den politischen und persönlichen Ereignissen abzugeben.

An seinem Falkenseer Haus pflegt er einen Garten. „Das macht Spaß und ist ein schöner Ausgleich zur geistigen Arbeit“, sagt Siegfried Hinke. Das Denken gehört für ihn zu den großen Vergnügungen, sein Kummer ist die zunehmende Schwerhörigkeit, die manchen Gedankenaustausch erschwert. So sind die Gedichte für ihn ein Weg, sich auszudrücken.

Vom Kurzreim bis zum Epos

In seinen Versen beschreibt er die Naturschönheiten von Sylt ebenso wie die eigene Lebensgeschichte, singt ein Loblied auf die Stadt Falkensee, die für ihn zur Heimat wurde. So ist das Gedicht „Heimat Falkensee“ fast schon ein Epos, dem eine augenzwinkernde Vision nicht fehlt. Siegfried Hinke bedichtet den Smartphonalltag ebenso wie den Hallenbadstreit von Falkensee, liebestrunkene Raben oder fehlende Radwege. Kaum ein Thema, zu dem er nicht einen gereimten Kommentar abgibt. „Alle Gedichte sind rational-emotionale Reaktionen auf mich bewegenden Ereignisse und Situationen“, beschreibt er seinen Dichtimpuls.

Der Gedichtband „Im Nu vergeht der Augenblick“ ist im Deutschen Lyrik-Verlag Aachen erschienen.

Von Marlies Schnaibel