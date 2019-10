Trauer um Klaus Sanders

Falkensee

Die Falkenseer Kulturwelt trauert um Klaus Sanders. Der 81-Jährige ist in der vergangenen Woche gestorben. Als Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Heimatmuseums Falkensee hatte er ab 2004 Maßstäbe gesetzt.

Ost und West

Klaus Sanders war so etwas wie ein Ost-West-Ost-Mann, und er war einer, der nicht in Ossi-Wessi-Kategorien dachte. Geboren wurde er im Prenzlauer Berg von Berlin, in den Fünfziger Jahren ging er in den Westen der Stadt. Er studierte Publizistik an der Freien Universität und hat sich zeitlebens viel von diesem Geist der Freiheit bewahrt. Sein Berufsweg führte ihn zum Rundfunk, er arbeitete beim Sender Freies Berlin und beim Südwestfunk, als Sportreporter erlebte er legendäre Zeiten.

Von Berlin nach Falkensee

Vor gut zwanzig Jahren zog er mit seiner Frau, der Künstlerin Heidemarie Hölters, nach Falkensee. Das Paar baute ein Haus, beide kamen als kunstinteressierte Menschen zum Museum, wo Klaus Sanders seinen Elan, seine Zeit und seine Energie bald in den Dienst des Fördervereins steckte.

Kampf fürs Museum

Mit seiner Lebensfreude und Kraft schreckte er vor keiner Hürde und auch vor manchem direkten Wort nicht zurück, etwa als es galt, die drohende Schließung des Museums nach Brandschutzauflagen abzuwehren. Nicht immer ist Sanders so öffentlich in Aktion gewesen, als Vereinsvorsitzender brachte er mit dem Museum viele Fördermittelanträge auf den Weg – etwa für die Ausstellung „ Falkensee — Sachsenhausen. Biografien unter sowjetischer Besatzungsmacht” oder für den Heide-Gauert-Film „Zeitenwende“.

Legendäre Spaziergänge

Klaus Sanders brachte sich ein bei der grundlegenden Umgestaltung der Dauerausstellung und mischte sich ein in die Diskussion, ob das Museum im offiziellen Namen auf die „Heimat“ verzichten solle. Er war immer präsent: ob als Moderator von Museumsveranstaltungen, ob mit Beiträgen für das Heimatjahrbuch oder bei seinen legendären Stadtspaziergängen.

Im Museum war Klaus Sanders bei vielen Veranstaltungen dabei. Hier bei der Vorstellung des Heimatjahrbuches. Quelle: Konrad Radon

Und auch das: Im Museum sorgte er mit seiner Offenheit ein großes Stück dafür, dass Alt- und Neu-Falkenseer sich auf Augenhöhe begegneten.

Kenntnisreich und lebensfroh, so werden wir Klaus Sander in Erinnerung behalten.

Von Marlies Schnaibel