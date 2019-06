Falkensee

Eine 40-jährige Falkenseerin wurde Freitagabend gegen ihren Willen in ihrem Haus festgehalten. Nach ersten Erkenntnissen hatten zunächst drei Männer an der Tür des Einfamilienhauses geklingelt und die Frau nach ihrem 53-jährigen Lebensgefährten befragt, bevor sie sie in ihre Wohnung drängten und die Räume durchsuchten. Im Verlauf kamen zwei weitere Personen hinzu. Die Täter bedrohten und verletzten die Frau.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei

Eine Zeugin hörte die Hilferufe und alarmierte die Polizei. Zwei als tatverdächtig eingestufte Personen konnten durch die Beamten vor Ort festgenommen werden. Da sich der Verdacht im Rahmen der weiteren Ermittlungen nicht erhärten ließ, wurden sie nach ihrer Vernehmung wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Von MAZonline