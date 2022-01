Falkensee

Frisches Trinkwasser aus dem Wasserhahn – das ist hier eine Selbstverständlichkeit. Dass dies nicht überall auf der Welt so ist, erlebte die Falkenseerin Sabine Ludwig 2020 bei einem Besuch in Uganda. Sie schloss dort Freundschaft mit Menschen aus einem Dorf, in dem nur dreckiges Wasser aus einem Tümpel genutzt werden kann. Ludwig beschloss, ihren neuen Freunden zu helfen: Vor kurzem startete sie einen Spendenaufruf für einen Brunnen und hofft nun auf viel Unterstützung.

Ludwig kam für einen Freiwilligendienst nach Uganda

„Ich habe während eines Sabbatjahres für vier Wochen auf einer Schimpanseninsel im Viktoriasee gearbeitet und dort einen Mann namens Paul kennengelernt“, erzählt Ludwig, die normalerweise als Grundschullehrerin in Schönwalde arbeitet. Paul lud Ludwig ein, sein Heimatdorf zu besuchen. „Das Dorf ist ein gutes Stück entfernt: Paul ist einen ganzen Tag lang unterwegs, um auf Arbeit zu kommen – und das jedes Mal. Dort ist das normal, denn es gibt in der Umgebung keine Arbeitsmöglichkeiten“, erzählt Ludwig. Sie nahm die Einladung sofort an und war als Lehrerin vor allem neugierig, die Dorfschule kennenzulernen.

Sabine Ludwig arbeitete mit Paul auf einer Schimpanseninsel. Quelle: Privat

Menschen im Dorf leben in sehr ärmlichen Verhältnissen

„Die Menschen waren unglaublich freundlich und hilfsbereit. Ich musste überall etwas essen und sie wollten mir sogar ein lebendes Huhn schenken – das konnte Paul zum Glück abwenden“, erzählt Ludwig lachend. Sie war die erste Touristin im Dorf – denn Touristenattraktionen sucht man dort vergeblich. „Das Dorf besteht nur aus einer Ansammlung von Hütten. In einem Lehmhaus lebten 20 Menschen, die alle in einem Raum geschlafen haben. Es gibt keinen Laden, keine Apotheke“, berichtet Ludwig.

Teilweise leben in den Lehmhäusern 20 Personen. Quelle: Privat

Auch die kleine Dorfschule, die Paul initiierte und die von 250 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren besucht wurde, soll es bald nicht mehr geben: Der Besitzer möchte das Land, auf dem die Schule steht, wieder zurückfordern.

„Die Leute verlieren trotzdem nicht ihre Hoffnung, Freundlichkeit und ihren Mut. Sie machen aus dem bisschen, das sie haben, eine ganze Menge. Da ist ein unglaublicher Willen, den Kindern Bildung zu ermöglichen, ihnen Lesen und Schreiben beizubringen“, erzählt Ludwig. Dabei sind die Chancen, dass die Kinder in der Schule bleiben können, sehr gering: Die Schule in der nächsten Stadt kostet Geld und das können sich viele nicht leisten.

Sabine Ludwig wurde sehr herzlich vor Ort von den Menschen aufgenommen. Quelle: Privat

Es gibt nur einen dreckigen Tümpel zur Wasserversorgung

Was Ludwig bei ihrem Besuch wirklich erschrak, war die Wasserversorgung: „Sie haben nur einen Tümpel, zu dem auch wilde Tiere zum Trinken gehen. Die Menschen kochen das Wasser daraus ab und trinken nur braunes Wasser.“ Nun erreichte die Falkenseerin die schockierende Nachricht, dass immer mehr Kinder in dem Dorf an den Folgen des verschmutzten Trinkwassers versterben. Ludwig war sofort klar, dass dringend etwas unternommen werden muss.

„Ich habe zu verschiedenen Hilfsorganisationen Kontakt aufgenommen und 2aid hat sofort geantwortet. Die haben eine gute Partnerfirma in Uganda, die Projekte ausführt und vor Ort Brunnen baut. Es ist oft schwierig, eine verlässliche Firma zu finden, die sich das Geld nicht selbst einstreicht“, berichtet Ludwig. Sie wurde sofort aktiv, verteilte selbst designte A4-Blätter mit einem Spendenaufruf bei Geschäften und Firmen und versucht nun, in die Öffentlichkeit zu gehen. „Die Partnerfirma hat das Dorf nordwestlich von Kumpala schon angeschaut und wird uns einen Report senden. Darin stehen dann die Eckdaten, wie viele Menschen im Dorf leben und ein genauer Kostenvoranschlag“, so Ludwig.

Sie geht davon aus, dass etwa 8000 Euro insgesamt benötigt werden. Der hohe Kostenpreis liegt daran, dass der Brunnen etwa 50 bis 100 Meter tief werden soll. Damit wird gewährleistet, dass alle Menschen im Dorf mit ausreichend Wasser versorgt werden können. Geplant ist, dass in dem Dorf ein Wasserkomitee gebildet wird und die Menschen sich so um Pflege, Reinigung und Erhalt des Brunnens kümmern.

Ludwig hofft auf viel Spendenbereitschaft

Doch bis es soweit ist, wird es noch eine Weile dauern. „Ich bin selbst mit dem Herzen dabei, aber das kann ich von anderen Menschen nicht erwarten. Trotzdem hoffe ich, dass viele Menschen etwas dazu geben – jeder Betrag hilft“, überlegt die Falkenseerin. Sie unterstützte Pauls Familie im vergangenen Jahr bereits selbst finanziell in medizinischen Notlagen. Doch sie hat die Hoffnung, dass sich mit dem Brunnen nun die Lebensqualität für das gesamte Dorf deutlich verbessern wird: „Trinkwasser ist die Lebensgrundlage für alle. Mit einem Brunnen können die Menschen vielleicht auch ihr Land bewässern und haben ganz andere Möglichkeiten.“

Wer mehr über die Spendenaktion erfahren möchte, kann sich unter www.2aid.org/myaid-2/sabines-myaid/ informieren. Spenden können mit dem Verwendungszweck „Sabine“ auf folgendes Spendenkonto bei 2aid.org e.V. überwiesen werden: IBAN DE77 3702 0500 0001 1319 00 BIC: BFSWDE33XXX Bank für Sozialwirtschaft

Von Leonie Mikulla