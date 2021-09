Falkensee

Eine couragierte Bewohnerin aus Falkensee hat am Sonnabend um 14.35 Uhr in der Reichenhaller Straße in einen Transporter gesehen, aus dem mehrere Männer Sperrmüll am Waldesrand abladen wollten. Die Frau schritt ein, die Männer flohen mit dem Wagen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Von MAZonline