Falkenseerin will Begeisterung für die Natur mit anderen teilen

Falkensee

Sie ist einfach losgezogen. Von Haustür zu Haustür. Genauer: von Gartenzaun zu Gartenzaun. Gemeinsam mit Martina Dahms hat Claudia Jörg die Gartenstadt Falkensee nach ihren Gärten durchstreift. Sie haben bei Leuten geklingelt, um mit ihnen über die Gärten ins Gespräch zu kommen.

Die beiden Frauen, die sich aus der Baumschutzgruppe Finkenkrug kannten, hatten nämlich vor zwei Jahren die Idee zu einer Gartenausstellung im Falkenseer Museum. Und für diese Ausstellung haben die beiden in ihrer Freizeit unendlich recherchiert. Stundenlang gruben sie sich durch Archive, durchforsteten das Internet und sprachen mit Leuten. „Das war eine schöne Erfahrung“, erinnert sich Claudia Jörg, mit allen kam man schnell ins Gespräch.

Viele persönliche Erinnerungen

„Ganz persönliche Erinnerungen kamen da hoch, wenn die Leute erzählten von den Dahlien, die die Mutter so liebte, oder vom Apfelbaum, den der Großvater gepflanzt hatte.“ Viele Falkenseer haben damals die Ausstellung mit eigenen Fotos und Erfahrungen bereichert. Die Präsentation „Falkenseer Gärten im Wandel“ war ein Überraschungserfolg.

Ausstellung zu Gärten in Falkensee: Claudia Jörg und Martina Dahms haben gründlich geforscht. Quelle: Repro

Claudia Jörg hatte darin nicht nur viele Stunden Arbeit reingesteckt, sondern auch viel Herzblut. Die Arbeit an der Ausstellung brachte die studierte Biologin dem Museum der Stadt noch näher. Sie gehört dem Förderverein an, ist eine der vielen Helfer, wenn es etwa um das Backofenfest geht.

Hilfe im Museum

Und sie wurde für die drei Mitarbeiter des Hauses auch eine wichtige Stütze, um die vielen Öffnungszeiten an den Wochenenden abzusichern. Claudia Jörg übernahm solche Wochenenddienste. Versicherungstechnisch geschützt und mit einer kleinen Aufwandsentschädigung versehen gehört sie zu denen, die das Haus öffnen. Schnell hat sich Claudia Jörg in die technischen Anforderungen eingefuchst, wie funktioniert die Schließanlage, worauf ist zu achten, wie wird die Kasse geführt? So der technische Kram eben, der nötig ist. Mehr Freude macht es ihr, den Besuchern auch inhaltlich Fragen beantworten zu können. Zur Geschichte Falkensees oder auch zu dem naturwissenschaftlichen Teil von Falkensee. In einer Vitrine sind heimische Vögel zu sehen. Ein Heimspiel für Claudia Jörg, denn die Falkenseerin kennt sich aus mit den gefiederten Exponaten. Wobei sie da die lebendigen Exemplare den ausgestopften Kameraden vorzieht.

Die Störche im Blick

Seit sechs Jahren ist Claudia Jörg die Storchenbeauftragte des Havellandes. Von Dieter Stark hatte sie die Aufgabe übernommen. Seitdem ist sie für den Nabu unterwegs, zählt und fotografiert Störche, klettert in luftige Höhen, um Horste in Ordnung zu bringen. „Da habe ich auch ganz schnell meine Höhenangst verloren“, erzählt sie lachend. Storchenbeauftragte, das ist für sie eine schöne Aufgabe, bei der es längst nicht nur um Störche, sondern eben auch um die Menschen geht. „Da ist ein ganzes Netzwerk entstanden, ich lerne die Dörfer und die Bewohner kennen“, erzählt sie von der Arbeit, „das ist eine große Bereicherung.“

Storchenbeauftragte Claudia Jörg in luftiger Höhe beim Reinigen eines Storchennests in Bredow. Quelle: Tanja M. Marotzke

Claudia Jörg stammt aus dem Rheinland, hat lange in Berlin gelebt. Nach einer Ausbildung als Erzieherin hatte sie sich ihren Herzenswunsch erfüllt und Biologie studiert. Gearbeitet hat sie dann lange in Berlin bei einem großen Pharmaunternehmen. Das Angebot einer günstigen Vorruhestandsregel hat sie genutzt. Als „Jung-Rentnerin“ wollte sie aber nicht zu Hause sitzen, sondern sich einbringen. Gerne eben bei Themen, die mit der Natur zutun haben. Dafür will sie auch andere begeistern.

Erfahrungen aus dem Foerstergarten

So genoss sie es nach den Jahrzehnten mit Büroarbeit, im eigenen Garten zu wirken. „Das hat mich richtig geerdet“, sagt sie. Im Potsdamer Foerstergarten arbeitete sie ehrenamtlich mit und hat dort „so viel gelernt“. All das brachte sie mit anderen Gartenfreunden zusammen.

So gehört sie zu denen, die sich in der Lokalen Agenda 21 Falkensee engagieren. Wenn dann in der Gartenstadt Privatleute ihre Gärten öffnen und zum Besuch einladen, dann macht Claudia Jörg mit. In ihrem Gartenreich geht es natürlich zu, davon will sie auch andere überzeugen. „Mein Garten ist nach Insektenfreundlichkeit und Wasserverbrauch ausgerichtet“, sagt sie, „gut 80 Prozent der Pflanzen sind für Insekten gedacht.“ Lavendel, Salbei und Rosenbusch gehören dazu. Natürlich, nützlich, schön. Sie macht auch mit bei der neuen IG „Wildblumen für Falkensee“. Und sie hofft, dass Corona bald wieder ein normales Leben möglich macht – mit offenen Gärten und mit offenen Museen.

Von Marlies Schnaibel