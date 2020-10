Falkensees neuer Kreisverkehr fast fertig

Falkensee

Die letzten Arbeiten: dann ist der Falkenseer Kreisverkehr südlich der Bahn fertig. An der Kreuzung von Schwartzkopffstraße und Dallgower Straße entstand unter Vollsperrung ein Kreisverkehr am Gesundheitszentrum.

Seit Mitte Juni wurde dort gebaut, während der Zeit war auch der Bahnhofstunnel gesperrt. Auf der Nordseite der Bahn entsteht der Kreisverkehr an dem Knoten von Bahnhofstraße und Poststraße. Hier werden die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. Im zweiten Bauabschnitt, der kurz bevor steht, wird der Tunnel zur Dallgower Straße wieder geöffnet und der Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße in Betrieb genommen. Dann wird es dort auch eine neue Zufahrt zum Akazienhof geben.

Ein ebenfalls geplanter Kreisverkehr an der Potsdamer Straße zur Schwartzkopffstraße soll später folgen.

