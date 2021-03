Falkensee

Der ältere Mann, der Katja Hirschberg die Tür öffnete, um sein bestelltes Essen entgegen zunehmen, lebt schon lange alleine. Aufgrund der gegenwärtigen Pandemie und deren Auswirkungen vereinsamt der ältere Herr immer mehr und ist den Tränen häufig nahe. Er freut sich über jeden sozialen Kontakt, der sich ihm ermöglicht, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist.

Mit diesem oder ähnlichen Bildern wird die organisatorische Leiterin des Familiencafés im Falkenshorst in Falkensee sowie des Mehrgenerationenhauses vom Arbeiter-Samariter-Bund fast tagtäglich, in Zeiten der Coronakrise, konfrontiert. In dem Projekt „Nachbarschaftshilfe“, das durch die Initiative „Aktion Mensch“ gefördert wird, unterstützt das Familiencafé im Falkenhorst vor allem Anwohner aus Falkensee. Der Fokus liegt dabei besonders auf Menschen, die selbst nicht mehr oder nur sehr schwer aus eigener Kraft ihr Zuhause verlassen können. Das sieben Jahre alte Familiencafé ist ein Kooperationsprojekt des ASB mit der Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst eG, Gegefa, Stadt Falkensee, Lokales Bündnis Falkensee und dem Demografie-Projekt Havelland.

Von Einkaufshilfe bis Medikamentenservice

Die Initiative „Nachbarschaftshilfe“ ist bereits im April letzten Jahres gestartet und wurde bisher sehr gut angenommen. Drei Frauen kümmern sich seither um die Umsetzung des Projekts und unterstützen ihre Mitmenschen, wo es nur geht. So werden beispielsweise Einkäufe erledigt oder Rezepte vom Arzt abgeholt. Neben dem Medikamentenservice und der Einkaufshilfe werden die Menschen auch mit frischem Essen beliefert. Die Speisekarte des Familiencafés im Falkenhorst wird regelmäßig gewechselt, sodass immer neue Gerichte angeboten werden können.

Bereits ab 8 Uhr stehen die fleißigen Helfer in der Küche und bereiten das frische Essen zu. Im Anschluss wird es zum Transport in handelsübliche Speiseverpackungen gefüllt. „Allerdings hat uns die schnöde, weiße Verpackung irgendwann gelangweilt. Wir wollten den Menschen eine Freude machen und haben uns daher etwas Schönes einfallen lassen. Wir versehen jede Box mit einem kleinen Spruch. Mal ist er lustig, mal emotional, mal nachdenklich“, erzählt Katja Hirschberg. Die kreative Idee kam bei den Kunden sehr gut an. Seither freuen sie sich, neben dem leckeren Essen auch auf die persönlichen Nachrichten auf den Verpackungen.

Lieferservice bis Ende März

Der gut angelaufene Lieferservice wird allerdings nur noch bis Ende März 2021 angeboten, weil danach die Förderung für das Projekt ausläuft. Nichtsdestotrotz können, nach wie vor die Speisen in der Finkenkruger Straße 58 in Falkensee selbst abgeholt werden. „Viele lassen es sich nicht nehmen, persönlich bei uns vorbeizukommen, um sich ihr Essen abzuholen. Die Menschen genießen es sichtlich, mal aus dem Haus zu kommen und mit uns zu plaudern“, erzählt die 41-jährige Leiterin des Cafés.

„Man sieht, wie sehr die älteren Menschen unter der Coronakrise leiden. Ihnen fehlt die Anlaufstelle des Cafés“, erzählt Petra Lilge, die ebenfalls im Familiencafé tätig ist. Dabei waren die freundlich gestalteten Räumlichkeiten des Cafés immer gut besucht. In den Räumen trafen sich regelmäßig viele Interessensgruppen, von Bingo bis Handwerksarbeiten, wie das Stricken.

Hoffnung auf baldige Erlaubnis für Normalbetrieb

Katja Hirschberg hofft, dass der Normalbetrieb wieder ab April 2021 aufgenommen werden kann. Ihr selbst fehlt der Austausch mit den Gästen auch sehr. „Es reicht so langsam. Wir mussten schon so viele begehrte Veranstaltungen absagen.“

Trotz alledem bleibt das engagierte Team zuversichtlich und plant schon eine Feierlichkeit, mit der die Rückkehr zur Normalität begrüßt werden soll. „Wenn die Musik erstmal losgeht, können sich auch die älteren Menschen nicht mehr halten. Ob mit oder ohne Krückstock, dann wird gerne losgetanzt“, erzählt Katja Hirschberg. So war es bisher immer bei den Tanzabenden und sie ist sich sicher, so wird es auch nach der Pandemie wieder sein.

Von Viktoria Kratz