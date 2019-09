Falkensee

Wie ein riesiger Räucherkegel glüht der Winkel-Bunker aus Kriegstagen im Falkenseer Gewerbegebiet, das Rathaus der Stadt steht in Flammen. In der Bahnhofstraße löscht die Feuerwehr brennende Autos und Mülleimer. Dicht über der mit Pendlern vollgestopften Regionalbahn in Richtung Berlin schwebt das Ungetü...