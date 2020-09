Falkensee

Exotisches gibt es derzeit in der Porzellan-Galerie Schneeweiß in Falkensee zu sehen: 17 Kimonos zeigt die aktuelle Ausstellung „Timeless – past and now“ (Zeitlos – früher und jetzt). So hat die Designerin Antonia Turnier die Schau ihrer Gewänder in der Galerie genannt.

Kimonos als Inspirationsquelle

Für die gelernte Schneiderin und studierte Modedesignerin sind die japanischen Kimonos eine Inspirationsquelle. „Ich war immer auf der Suche nach tragbarer, bequemer Mode. In den 1980er-Jahren zeichnete ich in der Sammlung der ostasiatischen Kunst und beschäftigte mich ausgiebig mit Kimonos“, sagt Antonia Turnier. Und dass sie keine original japanischen Gewänder kopiert, sondern sie abwandelt zu eigenen Entwürfen.

Kimonoausstellung in der Galerie Schneeweiß Falkensee Quelle: Judith Meisner

Schneiderhandwerk auf höchstem Niveau zeigen die ausgestellten Kimonos. Einer ist als Fotopräsentation vorhanden, denn eine Stieftochter wünschte sich einen Kimono aus einem plakativ bedruckten afrikanischen Stoff. Den 17. schwarzen mit goldfarbenen Schriftzeichen bedruckten Kimono trug der Kurator der Ausstellung, Stephan Ziege, selbst.

Er hatte auch den Kontakt zwischen der Galerie Schneeweiß und Antonia Turnier herstellte. Für das Anziehen des komplizierten Kleidungsstückes gibt es in Japan sogar den speziellen Beruf der Ankleiderin. So half Antonia Turnier ihrem Kurator den schärpenartigen Gürtel mit einem eleganten Knoten auf dem Rücken zu befestigen, so dass es wie ein europäischer Kummerbund wirkte.

Anleitung zu Verstauen

Weil der Kimono so exotisch für uns ist, gibt es auch eine Anleitung zum Verstauen, wenn man ein solches Prachtstück erwirbt, denn fast alle sind zu verkaufen.

In seiner Eröffnungsrede nannte Stephan Ziege den Kimono mehr als ein Kleidungsstück: „Es ist für Antonia Turnier die Projektionsfläche von Inspiration und Leidenschaft.“ Sie hatte mit ihrem Mann viele Reisen rund um die Welt gemacht, doch sie war nie in Japan gewesen.

Kimonoausstellung in der Galerie Schneeweiß Falkensee Quelle: Judith Meisner

Feinste Baumwolle und schimmernde Seide mit opulenten asiatischen Mustern wählt Antonia Turnier: geometrisch für das etwas schlichtere Männergewand, mit farbenprächtigen Fächern oder Blumen für die Damen. Sie hatte mit ihrem Ehemann zwanzig Jahre in New Jersey, USA, gelebt. Dort entstanden die meisten Stücke der Ausstellung.

Blick nach innen

Es lohnte auch, einen Blick in das Innere einer solchen japanischen Robe zu werfen: Stickereien, kreisförmige Applikationen und ganze Bilder tun sich vor dem Betrachter auf. Ein besonderes Stück ist ein Kranich mit ausgebreiteten Schwingen im Futter eines Kimonos, quasi die Metapher der japanischen Höflichkeit, mit dem Prunkstück nicht zu protzen, sondern es im Privaten zu lassen.

Kranich als Symbol

Den Kranich wählte Antonia Turniers, Jahrgang 1936, als ihr Symbol. Der Vogel steht für Glück, Klugheit und Achtsamkeit. Sie applizierte ein glitzerndes Exemplar auf ein Rollbild, das wie ein Willkommensgruß an der Tür der Galerie hängt.

Ein Ikebana-Blumengesteck in flacher Schale auf Bastmatte verleiht der Galerie zusätzliches asiatisches Flair. Köstlichkeiten wie Algensalat mit Garnelen von Creative Catering Falkensee rundeten die gelungene Vernissage am vergangenen Sonnabend ab. Die Ausstellung in der Galerie Schneeweiß ist ein Muss für jeden Japan-Fan und für alle, die perfekte Schneider-Kunst lieben.

Die Schau „Timeless - past and now Kimonos von Antonia Turnier” läuft bis zum 30. Oktober in der Galerie Schneeweiß in der Falkenseer Poststraße 25, geöffnet Mo 11-18, Fr 16-18, Sa 11-16 und nach Vereinbarung unter 0173/9 12 94 36

Von Judith Meisner