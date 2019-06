Falkensee

Mit wetterfesten Acrylfarben und Spraydosen ausgestattet begann die große Ferien-Malaktion am Rosentunnel in Falkensee. Initiator ist das Creative Zentrum „Haus am Anger“. Schon Ende der 90er-Jahre hatte das Haus die grauen Betonwände mit bunten Motiven versehen. Jetzt werden sie aufgefrischt, mitmachen kann jeder am Donnerstag und Freitag sowie in der kommenden Woche bis zum 4. Juli.

Von MAZ