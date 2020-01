Falkensee

Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Falkensee am Montag zu einem Gebäudebrand in die Berliner Straße gerufen. Nach Angaben eines Anrufers sollte es in einem Einfamilienhaus brennen.

Brandgeruch in der Luft

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Verdacht: Brandgeruch lag in der Luft. Die Feuerwehr betrat das Einfamilienhaus mit schwerem Atemschutz und löschte einen brennenden Adventskranz.

Vergeblicher Löschversuch

Die Mieterin hatte zuvor vergeblich versucht, mit einer Decke das Feuer zu löschen. Die Mieterin und ihre Schildkröte selber konnten sich aus der völlig verrauchten Wohnung ins Freie retten und wurden dort vor Ort ambulant behandelt.

Keine Straftat

Die Eltern der Bewohnerin, die im unmittelbar angrenzenden Einfamilienhaus wohnen, waren durch den Brand ebenfalls aufgeschreckt worden. Für die Polizei stellte sich allerdings schnell heraus, dass hier keine strafbaren Handlungen vorlagen und dementsprechend auch keine Ermittlungen eingeleitet werden müssen. Lediglich die Rechnung der Feuerwehr wird in den nächsten Wochen an den nächtlichen Brandeinsatz erinnern.

Von MAZ