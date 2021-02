Falkensee

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Rotkehlchenstraße in Falkensee sind am Montag um 11.10 Uhr mehrere Pappkartons in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Zur weiteren Klärung der Brandursache ist ein Kriminaltechniker vor Ort gewesen. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von MAZonline