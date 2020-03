Falkensee

Weil man sich bei der Feuerwehr Falkensee darauf verlassen hat, dass der Vertragshändler regelmäßig Nachschub liefert, wurden wie in der Wirtschaft üblich Lagerbestände an Desinfektionsmitteln in der Vergangenheit zurückgefahren. Nun bringt die derzeitige Lieferverzögerung von einigen Wochen die Kameraden in arge Bedrängnis.

Von MAZonline