Von der Feuerwehr am Mittwoch handvermessene fünf Zentimeter dick ist das Eis auf dem Falkenhagener See aktuell. Erst zu Wochenbeginn warnten die Wasserretter von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Nauen davor, die Eisflächen auf Seen und Gewässern zu betreten. Diese seien noch längst nicht tragfähig, hatte Nils Jungius eindringlich erklärt.

Unter Sicherheitsmaßnahmen: Einsatzkräfte üben für den Ernstfall einer Eisrettung

Dennoch tummelten sich in den vergangenen Tagen unter anderem auf dem Falkenhagener See zahlreiche Wintersportliebhaber. Die Temperaturen gingen zuletzt indes wieder leicht in die Höhe, die Eisflächen tauen entsprechend auf. Auch deshalb legte am Mittwoch die Falkenseer Feuerwehr nach. „Man kann die Leute nur davor warnen, auf’s Eis zu gehen. Tun Sie das auf keinen Fall“, sagt Karsten Kiekebusch, Einsatzleiter der Wehr. Kurz zuvor hatte der 46-Jährige mit seinem Team den Ernstfall geübt. Mit MAZ-Fotograf Julian Stähle war dafür ein Ungeübter mit Überlebensanzug und Sicherheitsseil ausgerüstet worden, um sich anschließend auf die Eisfläche zu begeben. Etliche Meter vom Seeufer entfernt hatten die Rettungskräfte eine Einbruchstelle präpariert, an der die Rettung geübt wurde. Ein Vorgang, der nicht zum Nachmachen taugt und von den Einsatzkräften ausschließlich unter Einhaltung höchster Sicherheitsmaßnahmen geübt wird.

Matthias Krüger (l.) von der Feuerwehr Falkensee rettete den Eingebrochenen aus dem eisigen Wasser. Quelle: Julian Stähle

„Das geht so schnell, es ist beängstigend“, fasste Stähle anschließend das Geschehen zusammen. Gleiches gelte für das knackende Eis, während man darauf entlang laufe. „Die Panik, die dich ergreift, sobald du ins Wasser einbrichst, ist riesig. Man verliert sofort die Orientierung, wenn man versucht, sich aus dem Wasser zu befreien. Das ist kaum möglich, alles ist nass und rutschig“, beschreibt er die Erfahrung, die er „nie wieder erleben will. Man ist sofort in Lebensgefahr. Das wiegt den Spaß, den man vielleicht auf dem Eis haben könnte, bei weitem nicht auf“, so sein Resümee.

„Für den Körper wird es schon nach zwei, drei Minuten gefährlich“

Karsten Kiekebusch nickt zustimmend, berichtet Stähle doch genau von den Tücken, die ein Eiseinbruch bereit hält. „Grundsätzlich kann niemand verlässlich abschätzen, ob eine Eisfläche trägt oder nicht“, sagt er. „Es ist möglich, dass das Eis nahe des Ufers fest und stabil ist. Aber nur wenige Meter weiter Richtung Seemitte kann das schon ganz anders aussehen, weil es dort Strömungen gibt, von denen man nichts weiß. Die können dafür sorgen, dass das Eis abgetragen wird.“ Bricht man dann ein, sei es kaum möglich, „selbst wieder aus dem Wasser herauszukommen. Die Eiskanten brechen ab, man findet keinen Halt“. Der erfahrene Feuerwehrmann warnt, dass es dann ganz schnell gehen könne: „Für den Körper wird es schon nach zwei, drei Minuten gefährlich. Es kann zur Bewusstlosigkeit kommen, man rutscht unter das Eis, die Schutzreflexe fallen aus und es besteht Lebensgefahr.“ Passiere so etwas allein auf breiter Flur und sei niemand in der Nähe, der helfen kann, „dann ist das Schicksal im Grunde besiegelt“.

Michael Stolz (l.) und Felix Lau (r.) von Feuerwehr Falkensee waren bei der Übung am Falkenhagener See ebenfalls vor Ort. Quelle: Julian Stähle

Ruhe bewahren: Je mehr Bewegung, desto schneller droht Unterkühlung

„Bedenkt man, dass man zur Winterzeit dicke Sachen trägt, die sich dann mit Wasser vollsaugen, kann man sich vorstellen, wie schwer eine Eigenrettung ist. Da hängen plötzlich 15, 20 Kilogramm mehr an dir.“ Hinzu komme: Je mehr sich die eingebrochene Person bewegt, desto höher ihr Energieverbrauch, desto schneller die Unterkühlung. „Wichtig ist in solch einer Situation Ruhe zu bewahren, so schwer das auch fällt. Schon allein das Festhalten kostet enorm viel Kraft. Und es muss schnellstmöglich Hilfe herbeigerufen werden.“

Um Eingebrochene lebend retten zu können, braucht es „ganz viel Glück“

Selbst bei sofortiger Alarmierung der Feuerwehr – als Zeuge sollte sofort die 112 alarmiert werden und wenn möglich der Person ein Ast oder ähnliches zum Festhalten zugeworfen, sich dabei aber nicht selbst in Gefahr gebracht werden – brauche diese noch Zeit für die Anfahrt. „In Falkensee schaffen wir das in fünf, sechs Minuten – aber selbst die reichen mitunter nicht. Da gehört dann schon ganz viel Glück dazu, eine Person noch lebend zu retten“, macht Kiekebusch klar. Rutsche die Person unter das Eis, zum Beispiel nach Bewusstlosigkeit, gebe es für die Kameraden im Grunde keine Chance auf eine Rettung mehr. Auch deshalb „kann man nicht oft genug davor warnen: Gehen Sie einfach nicht auf offene Gewässer!“

Karsten Kiekebusch, Einsatzleiter bei der Feuerwehr Falkensee. Quelle: Julian Stähle

Mit Kinderwagen auf dem Eis: „Hochgefährlich und unverantwortlich!“

Eine Sache treibt den 46-jährigen Feuerwehrmann ganz besonders um. „Wenn ich junge Eltern mit Kinderwagen auf dem Eis sehe. Das ist hochgefährlich und unverantwortlich. Bricht ein Kinderwagen ins Eis ein, saugt der sich sofort voll und sinkt. Das Kind hat keine Chance, da können auch die Eltern nicht hinterhergreifen. So etwas endet immer mit einer Tragödie“, warnt er mit deutlichen Worten.

Für Winterspaß auf Kufen offizielle Eisbahnen nutzen

Die Faszination für Winterwetter und Eisspaß könne er durchaus nachvollziehen. Jedoch: „Wer Eislaufen möchte, solle sich eine zugefrorene Wiese suchen. Dort bricht man im schlimmsten Fall nur bis Kniehöhe ein. Oder man weicht auf offizielle Eisbahnen aus“, sagt Kiekebusch. Er weiß genau, wovon er spricht. Denn als Feuerwehrtaucher hat er in seinem Berufsleben schon Personen nach Eiseinbrüchen bergen müssen.

Von Nadine Bieneck