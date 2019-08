Falkensee

Große Gefühle, unerträgliche Spannung und epische Hymnen – das ist Filmmusik. Seit einem Jahr proben 90 junge und jung gebliebene Musiker die großen Kinohits in der Musik- und Kunstschule Havelland. Die Ohrwürmer verfolgen sie meist die ganze Woche.

Am 31. August präsentieren sie ihr Konzert „Von Babelsberg nach Hollywood“ um 19 Uhr in der Falkenseer Stadthalle, Scharenbergstraße 15.

Die Geschichte der Filmmusik begann vor über 100 Jahren in der Stummfilmzeit. Die Vorführräume mussten damals vollkommen abgedunkelt werden und die Musik lenkte die Zuschauer von der Angst im Dunkeln ab. Außerdem sollte die Musik das Rattern der Filmprojektoren übertönen und nebenbei die Handlung unterstreichen. Meist spielte ein Pianist in einer Ecke des Kinosaals. In größeren Sälen gab es bald Kinoorgeln mit Spezialeffekten für Gewitter, Vogelzwitschern oder Pferdegetrappel.

Der erste Film mit einer aufgenommenen Tonfilmspur wurde 1927 präsentiert. Der charakteristische Hollywoodsound der 1930er-Jahre wurde vor allem durch geflüchtete Komponisten aus Deutschland geprägt. Die Noten wurden nach vollendeter Aufnahme oft vernichtet und mussten für spätere Wiederaufführungen neu abgehört und aufgeschrieben werden.

In der Nachkriegszeit kamen neue Einflüsse aus Jazz und Unterhaltungsmusik in die Tonspur. Bekannte Vertreter sind John Barry und Henry Mancini. Seit den 1950er-Jahren entdeckten die Filmproduzenten, dass Aufnahmen von Soundtracks auch ohne Film erfolgreich die Charts stürmen. Titelmelodien aus „Titanic“ und „ Moon River“ wurden über eine Million Mal verkauft und die Faszination ist ungebrochen. Am schönsten ist es jedoch, die Lieblingsmusik selbst zu spielen, so wie das Jugendblasorchester Havelland.

Für das Konzert in der Stadthalle Falkensee wurden bekannte Melodien zusammengestellt: Vom Ufa- Schlager über Liebeslieder und Disneyklassiker bis zu Actionkrachern. Sinfonische Blasmusik trifft Chorklang: Das Jugendblasorchester musiziert gemeinsam mit den Sängern der „HavelChorallen“. Dadurch stehen 90 Musiker im Alter von 14 bis 75 Jahren erstmals gemeinsam auf der Bühne und gehen mit dem Publikum auf eine Reise von Babelsberg nach Hollywood – in 100 Jahren um die Welt. Der Eintritt ist frei.

Von MAZ