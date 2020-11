Flammen über Dallgow: Feuerwehr im Großeinsatz

Dallgow

Ein Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße in Dallgow-Döberitz sorgte am Sonnabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Stichwort „Brand Gebäude groß“ gerufen. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dachstuhl, so dass sie bereits von der B5 aus zu sehen waren.

Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dachbereich des Gebäudes. Quelle: Sebastian Morgner

Nach MAZ-Informationen sollen die Bewohner am Freitag ausgezogen sein, so dass das Gebäude leer stand. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen unter anderem von einer Drehleiter aus. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Nach den Löscharbeiten wurde der Dachstuhl von den Einsatzkräften abgetragen. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Im Einsatz war die gesamte Feuerwehr von Dallgow-Döberitz sowie Kameraden der Feuerwehr Falkensee“, sagte Gemeindebrandmeister Oliver Frandrup-Kuhr. Für die Dallgower war es der 100. Einsatz des Jahres. Kurz vor 21 Uhr war zusätzlich das Atemschutzzentrum alarmiert worden. Die Feuerwehrleute gingen nach dem Löschen des Feuers daran, den Dachstuhl abzutragen, um an die Brandursache zu gelangen.

Die Polizei wird am Sonntag die Untersuchung übernehmen. Dabei gilt es unter anderem zu klären, ob Brandstiftung vorliegt und ob möglicherweise ein Zusammenhang zu dem Brand eines Pferdeunterstellplatzes vor wenigen Tagen besteht.

Von MAZonline