Fördermittel: An der Falkenseer Ringpromenade regnet es bald automatisch

Falkensee

In sattem Grün präsentierte sich am Dienstag bei schönstem Sonnenschein der Fußballplatz an der Falkenseer Ringpromenade. Es war genau die richtige Kulisse für den erfreulichen Anlass, zu dem neben Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sowie Vertretern der Sportplatznutzer SV Falkensee-Finkenkrug und Eintracht Falkensee auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) in die Gartenstadt gekommen war. Denn der hatte gleich zwei große Förderschecks über insgesamt rund 40 000 Euro mitgebracht.

Mit „Goldenem Plan Havelland“ wird die sportliche Infrastruktur unterstützt

Im Rahmen des „Goldenen Plans Havelland“, mit dem die sportliche Infrastruktur im Kreis verbessert werden soll, unterstützt der Landkreis auf dem Sportplatz Ringpromenade den Einbau einer Beregnungsanlage. Sie soll die Qualität des Platzes verbessern und Ressourcen wie Wasser und Arbeitszeit sparen. Ergänzt wird die Fördermaßnahme, die 66 Prozent der Gesamtkosten abdeckt, von zwei neuen Trainer- und Wechselbänken. „Das war ein großer Wunsch der Vereine“, wusste Lewandowski zu berichten. Ein Blick ins weite Rund zeigte, dass dies auch dringend Not tut. Ein Betrag von 18 480 Euro stand auf dem Scheck, den er stellvertretend an Heiko Müller überreichte. „Fast all unsere Sportanlagen befinden sich in städtischer Hand“, erklärte der Bürgermeister. Die verbleibenden Kosten für die Arbeiten übernimmt daher auch die Stadt.

Gleiches gilt für die Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums, für die der Landrat einen weiteren Förderscheck aus der Tasche zog. Mit 22 500 Euro, ergo zu 50 Prozent, beteiligt sich der Kreis hier an der Erneuerung der Beleuchtung in der Halle. Die Umrüstung auf LED-Lampen soll zukünftig nicht nur bessere Trainingsbedingungen in der Halle schaffen, sondern auch moderne Energiestandards erfüllen und zuletzt immer wieder notwendig gewordene Reparaturen minimieren. Perspektivisch soll die Modernisierung zukünftig also sowohl Strom als auch Kosten einsparen.

Die Stadt liefert die Infrastruktur – die Vereine füllen sie mit Leben

Heiko Müller nahm die Zuwendungsbescheide gern entgegen, nicht jedoch ohne sich eine Spitze Richtung Landkreis zu verkneifen. „Man darf nicht vergessen, dass damit Gelder in unsere Sportstätten zurückfließen, die wir vorher als Kreisumlage an den Landkreis abgegeben haben“, sagte er. „Aber wir freuen uns über jede Zuwendung. Auch, weil mit diesen Investitionen die Vereine gestärkt werden. Als Stadt stellen wir die Infrastruktur. Mit Leben gefüllt wird sie jedoch von den Vereinen, das darf man nicht vergessen.“ Müller betonte, dass „gerade die Sportvereine großen Anteil an der Lebensqualität in unserer Stadt haben“.

Sportstätten bislang mit rund 4,7 Millionen Euro gefördert

Alexander Stach von der Eintracht Falkensee war „unendlich dankbar für diese Unterstützung. Damit zieht ein Stück mehr Professionalität für uns ein“, so der Vereinsvorsitzende. „Wir verfügen über keinen eigenen Platz, sind froh, dass wir die Anlage hier nutzen können“, sagte er. Die Förderung sehe er als „wichtiges Zeichen. Ich hoffe, dass da auch in den nächsten Jahren noch viel passiert“. Sven Steller, Vereinsvorsitzender vom SV Falkensee-Finkenkrug, stimmte dem zu und spann den Bogen gar noch weiter. „Vor allem im ländlichen Bereichen erfüllen die Sportvereine eine unheimlich wichtige Aufgabe, prägen nicht nur das sportliche, sondern auch das soziale Leben“, sagte der zweite Vorsitzende des Kreissportbundes. „Dafür braucht es gute Sportstätten. Das Programm, mit dem der Landkreis dies unterstützt, ist daher ein ganz besonderes, über das wir sehr froh sind.“ Rund 4,7 Millionen Euro sind über den „Goldenen Plan Havelland“, der auch während des Coronajahrs fortgeführt wurde, inzwischen ausgeschüttet worden, wusste der Landrat zu berichten. „Eine Summe, die sich sehen lassen kann“.

Von Nadine Bieneck