Falkensee

Ein bisschen müssen die Havelländer noch warten, dann wird Bernhard Sallmann auch seinen Film „ Havelland Fontane“ in der Gartenstadt zeigen können. Es wird der Abschluss einer vierteiligen Filmreihe, im Herbst könnte es soweit sein. Am Sonntag stellte Bernhard Sallmann im Falkenseer Museum seinen Film „Rhinland Fontane“ vor.

Zum Museumstag war das eine gelungene Ergänzung zur aktuellen Ausstellung, die eine fotografische Auseinandersetzung der beiden Fotografen Heinz Krüger und Lorenz Kienzle zu Fontanes Wanderungen zeigt.

Filmemacher Bernhard Sallmann stellte im Falkenseer Museum seinen Film „Rhinland“ vor. Quelle: Marlies Schnaibel

Bernhard Sallmann hat sich seinem Fontane auf ruhige Art genähert. Gelesen hat er ihn schon als Gymnasiast gerne. Ende der 1980er-Jahre verschlug es den Österreicher nach Westberlin, nach dem Mauerfall erkundete er das Umland. Mit Fontanes Wanderungen unter dem Arm. „Das hat sich vor Ort anders gelesen“, erinnert er sich.

Salzburg , Berlin , Potsdam

Sallmann hat Germanistik und Publizistik in Salzburg studiert, Medienwissenschaften in Berlin und an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg gearbeitet.

Ruhige Annäherung

Bernhard Sallmann bezeichnet sich selbst als Außenseiter im Filmgeschäft und dessen Logik des kommerziellen Kinos. Für seine vierteilige Fontane-Reihe hat er das Fernsehen nicht begeistern können. Sie läuft in Kinos und wird als DVD vertrieben. Seinen Filmen fehlen Action und Dramatik, er nähert sich ruhig seinem Ziel. Selbst ist er mit Zug und Fahrrad zu seinen Drehorten unterwegs, nicht mit dem schnellen Auto.

Lange Einstellungen sind Sallmanns Markenzeichen. „Wahrscheinlich bin ich langsam vom Naturell her“, sagt er, „die Bilder stehen so lange, damit Töne fließen können.“ Das Rauschen des Windes im Getreidefeld, das Plätschern des Wassers, das Rufen der Amsel, das Surren der Autos. Dazwischen die souveräne Stimme von Judica Albrecht, die Fontanetexte liest.

Klare, starke Frauenstimme

Dass Sallmann eine Frauenstimme für die Fontanetexte gewählt hat, führt mitunter zu Reibungen beim Publikum. Gut so, meint der Filmemacher, der sein Filmprojekt nicht als historisierende Darstellung oder Illustration zu Fontane sieht, sondern als Reibung mit der Gegenwart. Ruinen und Fehlstellen gehören dazu, wie im Rhinlandfilm bei Schloss Gentzrode.

Auf Fontane folgen Zank-Gericke Die aktuelle Ausstellung im Falkenseer Museum „Brandenburger Notizen: Fontane – Krüger – Kienzle“ endet am 30. Juni mit einer Finissage um 15 Uhr. Zu Gast ist der Historiker und Autor Robert Rauh. Malerei von Hans Zank und Willi Gericke wird in einer Ausstellung gezeigt, die am 5. Juli eröffnet wird. Die Bilder des Malerpaares, das in Spandau und in Falkensee lebte, stammen aus der Sammlung Ulrich Zimmer. Das Museum in der Falkenhagener Straße 77 ist dienstags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

„ Fontane ist ein Meister des Stils“, schwärmt der Österreicher und Wahlberliner Bernhard Sallmann vom märkischen Dichter, „es ist ein Vergnügen, ihn zu lesen.“

Fontanes Wanderungen inspirieren seit Generationen. Quelle: Marlies Schnaibel

Nach Oderland, Spreeland und Rhinland wird er seine filmischen Wanderungen mit „ Havelland Fontane“ abschließen. Dabei folgt er dem Havelland als Land an der Havel, von Oranienburg über Spandau und Potsdam an Ketzin vorbei in den Westen. Auch wenn Falkensee ein Stück von der Havel entfernt liegt, würde er den neuen Streifen gern hier zeigen.

Von Marlies Schnaibel