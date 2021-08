Fotoshooting am Falkenhagener See: Glück kennt keine Behinderung

Falkensee

Selbst für Erwachsene ist es mitunter unangenehm, vor einem Fotografen mit großem Objektiv für ein Foto zu posieren. Bei Kindern gibt es zumeist eine 50/50-Chance, dass sie das Spielchen für das Familienalbum mitmachen. Vergangene Woche fanden etwa zehn Familien den Weg zum Falkenhagener See, um sich von der Fotografin Jenny Klestil fotografieren zu lassen, die aus Frankfurt am Main angereist war.

Aber der 13-jährige Moritz Herkel hat wenig Interesse, sich von der Fotografin ablichten zu lassen. Am Ende schafft sie es dennoch, einige Schnappschüsse samt Eltern und Geschwistern einzufangen. Seine Mutter Kathrin Herkel kennt fast jede Familie, die an diesem Tag zum Fotoshooting am See kommt.

Sie sind seit Oktober 2018 über den sogenannten „Küchentreff“ vernetzt, bei dem sie sich privat zum Austausch treffen. Die Mütter kennen sich untereinander gut und stehen in engem Kontakt zueinander. Sie alle meistern die Herausforderung, mindestens ein Kind mit Behinderung großzuziehen.

Moritz Herkel lebt seit seiner Geburt mit Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt. Vor wenigen Wochen schloss er die sechste Klasse ab und wird ab dem kommenden Schuljahr die Gesamtschule in Brieselang besuchen. Diesen Platz an einer weiterführenden Schule zu bekommen, war für die Familie ein zäher Prozess (MAZ berichtete).

Knapp 70 Ausstellungen in fünf Jahren

Das Fotoshooting am Falkenhagener See, ist Teil des Projektes „Glück kennt keine Behinderung“ und wurde 2015 von der Fotografin Jenny Klestil ins Leben gerufen. Seitdem hat die dreifache Mutter knapp 900 Familien und Menschen mit Behinderung fotografiert und über 70 Ausstellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt, welche ihre Protagonisten ohne Inszenierung oder Mitleid in Szene setzt und gleichzeitig Aufmerksamkeit auf die Einzigartigkeit jedes Menschen lenkt.

Denn was vielen Außenstehenden nicht klar ist: Behinderung ist nicht mit Leid gleichzusetzen. „Viele Menschen mit Behinderung führen ein glückliches Leben“, erklärt Kathrin Herkel.

„Nahezu unsichtbar“

„In der Gesellschaft fühlen sich betroffene Familien dennoch nahezu unsichtbar“, ergänzt die vierfache Mutter. Bei der Zusammenarbeit mit Behörden sowie Kranken- und Pflegekassen gibt es so manche Herausforderung, insbesondere weil viele Behinderungen Sonderfälle darstellen, die meist nicht nach den gängigen Standards zu bearbeiten sind, berichtet sie.

„Durch Bekannte und Internetrecherche haben wir mittlerweile einen Überblick, wo und wie man unterstützt werden kann. Bislang muss sich jede Familie selbst durch diesen Dschungel an Bürokratie kämpfen und immer bei Null anfangen“, erklärt die 48-Jährige. Erst 2018 sei als zentrale Anlaufstelle die „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) geschaffen worden, die sich dieser Informationsaufgabe annimmt.

Neue Anlaufstelle soll helfen

Eine dieser Beratungsstellen findet sich in Falkensee. Hier können sich Familien und Einzelpersonen über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten aufklären oder sich Tipps zur Selbsthilfe geben lassen. So etwas ist nötig, da Zuständigkeiten oft weit gestreut und Abläufe meist speziell und unbekannt sind.

So müssen beispielsweise Schulbegleitungen für Kinder mit Trisomie 21 beim Sozialamt beantragt werden. Bei der Diagnose Autismus ist das Jugendamt zuständig, erklärt die vierfache Mutter. „Ist ein Kind von beidem betroffen ist, wird es erst so richtig kompliziert mit den Ämtern“, erklärt sie.

Pflegedienste teilweise überfordert

Dass bestimmte Frühförderungen bereits kurz nach der Geburt des Kindes möglich und für eine gute Entwicklung entscheidend sind, erfahren viele erstmalig betroffene Familien nicht unmittelbar. Entsprechende Schulungen oder eine Sensibilisierung der Ärzteschaft könnte dies verbessern.

Bei Pflegediensten fällt auf, dass diese häufig nur für alte und kranke Menschen ausgelegt sind. Die Unterstützung, die Familien mit behinderten Kindern benötigen, können sie oftmals nicht leisten.

„Ein stärkeres Miteinander“

Kinder mit Behinderung brauchen ebenso ein soziales Netz. Auf dem Weg zur Schule müssen sie oft gefahren oder zumindest beaufsichtigt werden und können beispielsweise nicht einfach gemeinsam mit ihren Freunden auf dem Fahrrad zur Schule radeln. Auch solche vermeintlichen Kleinigkeiten tragen dazu bei, dass es den betroffenen Kindern noch schwerer fällt, soziale Kontakte aufzubauen und sie somit auch nach der Schule häufig allein bleiben.

Aus dieser Situation helfe kein Mitleid, erklärt Herkel. Aus ihrer Sicht bräuchte es mehr soziale Begegnungsräume, ein stärkeres Miteinander aller. Kommen Kinder erst in der Grundschule das erste Mal mit Kindern mit Behinderung in Kontakt, sind häufig Berührungsängste oder schiefe Blicke an der Tagesordnung. Befindet sich die Schule außerhalb des Wohnortes, fällt es zusätzlich schwer, außerschulische Kontakte zu knüpfen.

Berührungspunkte fehlen

„Würden von Kindesbeinen an Kontakte zu Menschen mit Behinderung zugelassen, sind diese einfach Teil der Gesellschaft. Würden alle Kindergärten und Schulen auch behinderte Kinder aus dem Einzugsgebiet aufnehmen, könnte man dem sicherlich entgegenwirken“, meint Kathrin Herkel.

Sie äußert aber auch Verständnis für Menschen, die bislang noch keine Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung hatten. „Wenn ich selbst davon nicht betroffen bin, mache ich mir natürlich auch keine großen Gedanken darüber. Wer beispielsweise kein Kind hat, denkt auch nie darüber nach, ob es hier oder da genug Wickeltische oder Spielplätze gibt“, vergleicht sie die Situation.

Zufrieden trotz täglicher Herausforderungen

Es gebe viele gute Ansätze, Menschen, Vereine oder Organisationen, die sich vernetzen und dazu beitragen, eine Selbstverständlichkeit für die Teilhabe von allen Menschen in der Gesellschaft einsetzen. Es gäbe an einigen Stellen aber sicherlich noch Luft nach oben.

Die Eltern erleben ihre Kinder positiv und sind meist glücklich und zufrieden – und das trotz der vielen täglichen Herausforderungen. „Wünschenswert wäre, wenn Ärzteschaft und Personen aus dem direkten Umfeld auch bei vorgeburtlich erkannter Behinderung diese positive Perspektive vermitteln und den betroffenen Eltern auf diese Art begleiten“, bekräftigt Kathrin Herkel.

Vernetzen und unterstützen

Ein Weg dahin sind unter anderem Projekte wie etwa das Fotoshooting der Frankfurter Fotografin. „Die Familien, die sich am Falkenhagener See zum Fotoshooting trafen, haben miteinander einen guten Weg gefunden, sich zu vernetzen und sich so gegenseitig zu unterstützen“, freut sich die vierfache Mutter.

