Frau aus Falkensee sammelte 450 Euro in wenigen Tagen

Falkensee

Besonders viel Herz und Einsatzbereitschaft zeigte in den vergangenen Tagen eine junge Dame aus Falkensee: Annett Blödner sammelte in ihrer Arbeitsstätte, einer Werkstatt für Personen mit Behinderungen, und im privaten Bekanntenkreis Spenden für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen. In kürzester Zeit trommelte die tatkräftige Frau 450 Euro zusammen. Am Donnerstag übergab sie das Geld den Initiatorinnen des Netzwerks „Falkensee hilft“. Diese unterstützten die Aktion und vermitteln die Spende weiter an die Betroffenen.

„Ich habe im Fernsehen gesehen, was passiert ist, und das hat mich sehr bewegt“, erzählte Annett bei der Spendenübergabe. Für sie war deswegen sofort klar, dass sie den Betroffenen helfen wollte. „Ich wünsche mir von Herzen, dass alle Menschen, die etwas verloren haben, wieder eine feste Wohnung bekommen und genug zu Essen haben“, sagte die junge Frau voller Mitgefühl. Für die Spendenaktion lief sie zunächst mit einem Zettel herum und informierte ihr Umfeld über das Vorhaben. „Am nächsten Tag habe ich dann das Geld eingesammelt. Viele konnten nicht viel geben – aber es kam von Herzen!“, so Annett.

Geld kommt direkt bei den Betroffenen an

Die Aktion kam auch bei Katja Ganszczyk und Kathrin Großmann sehr gut an. Die beiden engagierten Frauen gründeten vor drei Jahren die Facebook-Gruppe „Falkensee hilft“. Über die Plattform werden regelmäßig Menschen, die Hilfe suchen und anzubieten haben, mitein-ander in den Kontakt gebracht. Die Initiatorinnen sind durch ihr Engagement inzwischen nicht nur vor Ort, sondern auch überregional gut vernetzt. Sie kümmerten sich darum, dass die Spende auch wirklich dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird. Dafür stellten sie einen Kontakt zu der Stadt Schleiden in Nordrhein-Westfalen her. „Die Stadt ist ganz stark betroffen und hat deswegen ein zentrales Spendenkonto eingerichtet“, erzählte Kathrin und ergänzte: „Wir sind mit dem Bürgermeister in Kontakt und können sicher sein, dass das Geld direkt die Menschen erreicht.“

Von der Spendenaktion zeigten sich die beiden Köpfe hinter dem Hilfsnetzwerk sichtlich berührt bei der Übergabe: „Wir finden das wahnsinnig toll, wie mutig und selbstlos Annett das ganz alleine in die Wege geleitet hat. Auch das Vertrauen, das sie uns gegenüber zeigt, ist einfach schön“, so Katja.

Von Leonie Mikulla