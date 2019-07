Falkensee

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend eine Frau im Brieselanger Forst überfallen. Die Geschädigte schilderte, dass sie auf einem unbeleuchteten Waldweg, der parallel zur Karl-Marx-Allee verläuft, in Waldheim unterwegs war, als sie der Mann in einer slawisch klingenden Sprache angesprochen habe und sie anschließend mit einem Seil festhielt.

Nach einigen Minuten löste er die Fessel wieder, die Frau trug oberflächliche Verletzungen davon. Weitere gewaltsame Handlungen habe es nicht gegeben, da die Frau den Täter davon überzeugen konnte, sie gehen zu lassen. Anschließend gelang es ihr, die Flucht zu ergreifen.

Angehörige verständigten die Polizei. Die sofort eingeleitete und großflächige Suche im Brieselanger Forst blieb bisher erfolglos.

Der Täter soll etwa Mitte fünfzig und zwischen 175 und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hat eine schlanke Statur, braune Augen, breite Nasenflügel, dunklere Haut und kurze weiße Stoppelhaare. Er trug ein dunkles T-Shirt, lange dunkle Jeans und eine Armbanduhr.

Wer den beschriebenen Mann kennt oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 zu melden oder das Hinweisformular im Bürgerportal der Polizei zu nutzen unter www.polbb.eu/hinweis.

Von MAZ