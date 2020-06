Frauen am Falkenhagener See mit Messer bedroht

Falkensee

Eine Gruppe von acht jungen Frauen, alle im Alter von 21 Jahren, hielt sich am Dienstagabend am Falkenhagener See in Falkensee auf, als sie plötzlich von einer ihnen unbekannten männlichen Person angesprochen wurden. Der Mann fragte, ob die jungen Frauen noch „Gras“ hätten. Als diese das verneinten, soll der Mann seiner Forderung mit einem Messer Nachdruck verliehen haben. Als die Frauen erneut verneinten, forderte er Geld. Als daraufhin zwei junge Männer – offenbar Bekannte des Täters – ihn zu sich riefen, entfernte er sich mit dem Kommentar, dass alles nur ein Spaß gewesen sei.

Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest

Die Frauen verließen daraufhin den Ort und informierten die Polizei über den Vorfall. Die eingesetzten Beamten konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung in unmittelbarer Nähe des Falkenhagener Sees den mutmaßlichen Täter in einer Personengruppe antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 20 Jahre alten Berliner mit polnischer Staatsbürgerschaft.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Polizei hat eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

