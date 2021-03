Frauenbrücke Ost-West zeichnet Falkenseerin aus

Falkensee

Der Rahmen ist kleiner als gewohnt, aber auf diese Preisverleihung wollten die Frauen nicht verzichten. Mit Vertreterinnen der Frauenbrücke, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Falkensee und der diesjährigen Preisträgerin wurde am 8. März, dem Internationalen Frauentag, der Ehrenpreis der Regionalgruppe Falkensee der Frauenbrücke Ost-West verliehen. Den Preis erhält in diesem Jahr Ulrike Legner-Bundschuh, die sich seit vielen Jahren im Zuff e. V. für in Not geratene Frauen engagiert und insbesondere in Falkensee seit 2010 den Falkenseer Frauenstammtisch maßgeblich mitorganisiert hat. Als Netzwerkerin für Frauen unermüdlich spinnt sie viele Fäden.

Direkter Kontakt wird vermieden

Die Preisverleihung fand während der Frauenwoche statt, die vor einer besonderen Herausforderung steht: „Möglichst viele Interessierte zu erreichen, aber dabei direkte Kontakte aufgrund der Pandemie bedingten Einschränkungen vermeiden“, beschreibt Marlies Wutta, Sprecherin der Regionalgruppe, die Ausgangslage, „für uns Frauen der Regionalgruppe Falkensee der Frauenbrücke Ost-West bedeutet das die Quadratur des Kreises, da wir uns seit Jahren der direkten Kommunikation insbesondere mit Frauen bundesweit und darüber hinaus widmen.“

Infomarkt verschoben

Dieses Anliegen führte letztendlich dazu, dass die Frauenbrücke in Falkensee den Infomarkt mit und für engagierte Frauen in und um Falkensee aus der Taufe hoben. Drei Mal hat dieser Markt bereits stattgefunden. Im vergangenen Jahr war zudem erstmals ein Ehrenpreis an eine ehrenamtlich engagierte Falkenseerin verliehen worden. Die Preisträgerin war Anke Gutendorf, die Gründerin und Vorsitzende des Hilfevereins für das Frauenhaus in Pobiedna/ Polen.

Der für dieses Jahr geplante Marktplatz wurde nach reiflicher Überlegung abgesagt. „Das Risiko, andere Menschen zu gefährden und die Verbreitung des Corona-Virus zu begünstigen, wollen wir nicht eingehen“, erklärt Marlies Wutta.

Online-Angebote zur Frauenwoche

Der Marktplatz wäre Teil der diesjährigen Frauenwoche gewesen. Die kann zumindest in Falkensee trotzdem viele Angebote machen, wenn auch nur digital. So gibt es am 11. März ein Onlinemeeting „Stress lass nach – so stärken Sie Ihre Resilienz“ für Unternehmerinnen und Gründerinnen. Am gleichen Tag stellt sich in einer Zoom-Veranstaltung des Känguru-Projekt vor, das junge Eltern betreut. Für den 12. März gibt es einen Vortrag unter dem Titel „Das Superheldinnen-Bewusstsein“, am 14. März zeigt das Regenbogencafé den Film „Im stillen Land“, ab 15. März trifft sich der Online-Debattierclub zum Thema Europa; ab 15. März ist auch der Video-Aufnahmemitschnitt zu sehen, der das Konzert des Duos Botschanot im Haus am Anger von Falkensee zeigt.

Von Marlies Schnaibel