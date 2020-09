Falkensee

Die Vision ist klar: „Im Jahr 2023 wünsche ich mir in Falkensee einen modernen Coworking-Space mit 1000 Quadratmetern, Gastronomie und 150 Leuten die dabei sind“, sagte Hans-Peter Pohl. Wie und ob dies in der Gartenstadt funktionieren könnte, darüber sprach ein kleiner Kreis von Interessenten Mittwochabend im Café Maiko.

Arbeiten und austauschen

Beim Coworking teilen sich Selbstständige, Freiberufler, Start-ups, digitale Nomaden, aber auch Angestellte Arbeitsräume und Technik. In Berlin ist dieses Konzept schon weit verbreitet und ein fester Bestandteil der Arbeitskultur. Vor etwa drei Jahren gab es in Falkensee schon einmal einen Versuch, einen Coworking-Space auf die Beine zu stellen. Die Bemühungen verliefen aber im Sand. Jetzt soll ein neuer Anlauf gewagt werden.

„Wenn man die Leute hat, bekommt man auch einen Raum. Das glaube ich fest“, sagte Georg Baumann, neben Pohl einer der Impulsgeber für das Projekt. Der Falkenseer arbeitete lange als Chefredakteur eines Special-Interest-Magazins und ist jetzt Geschäftsführer eines Start-Ups. „Dafür suche ich selbst Räumlichkeiten, die flexibel sind, wo man auch mal zwei oder drei Mitarbeiter arbeiten lassen kann, ohne gleich eigene Räume anmieten zu müssen“, so Baumann.

Die Truppe der Interessierten am Mittwochabend war bunt gemischt und reichte von der freiberuflichen Grafikerin über Berater bis zu Start-up-Gründern. Sie alle wünschen sich einen Ort, an dem sie gemeinsam mit anderen arbeiten und sich austauschen können.

Bauvorhaben werden erst in einigen Jahren fertig

Damit aus der Vision auch Realität wird, möchte die Gruppe in der nächsten Zeit weiter für ihr Vorhaben werben und weitere Interessenten dazu gewinnen. Klar sei auch: Ein großer moderner, mit Technik ausgestatteter Coworking-Space ist nicht von heute auf morgen umzusetzen. Dazu wären mehrere 100 000 Euro Investition nötig. Ohne Investor nicht machbar. „Zudem werden viele Bauvorhaben erst in den nächsten drei bis vier Jahren fertig. Ich denke da zum Beispiel an den Neubau auf dem Grundstück der alten Stadthalle. Dies wäre ein idealer Ort für einen Coworking-Space“, so Pohl.

Zwischenlösung wird gesucht

Doch auf einen Investor wollen sie nicht warten. Eine Zwischenlösung muss her. Derzeit stehen Räume über dem Hammer-Markt frei. Diese wären potenziell für einen Anfang geeignet. Hans-Peter Pohl habe auch schon mit dem Eigentümer gesprochen. Dieser habe sich der Idee gegenüber offen gezeigt.

Von einer Ursprungsidee haben sich die Initiatoren inzwischen verabschiedet. „Anfangs dachten wir, wir müssten unseren Fokus auf Leute aus Berlin legen, die schnell mit dem Zug nach Falkensee fahren können. Das war falsch. Wir sollten uns wirklich auf Falkensee und Umgebung konzentrieren“, betonte Pohl.

Regelmäßiger Treff im Café Maiko

Um eine Community aufzubauen und die Idee für einen gemeinsamen Arbeitsort weiter voranzubringen, möchte sich die Gruppe regelmäßig im Café Maiko am Falkenseer Bahnhof treffen. Hier kann jeder dazu kommen, der sich für die Idee eines Coworking-Spaces in Falkensee interessiert.

Weitere Informationen zum Projekt und Kontaktdaten unter www.coworking-falkensee.de

Von Danilo Hafer