Spielplätze endlich wieder offen

Flink klettert Julien an der Kletterwand hoch, die sich an dem Turm mit der Rutsche befindet. Oben angekommen setzt sich der 5-jährige auf seinen Hosenboden um dann mit einem lautem „uiiiiii“ herunter zu rutschen. „Es ist nicht so toll dass ich meine Freunde aus dem Kindergarten nicht sehen kann“ erzählt der kleine Falkenseer traurig, „aber jetzt dürfen wir ja wieder auf den Spielplatz und können hier toben“.

Freude nach wochenlanger Schließzeit

Am Samstag waren nach siebenwöchiger Sperrzeit die Spielplätze im ganzen Land wieder geöffnet. Sehr zur Freude von Julien und seine beiden Brüder Gerome und Jermaine, die auf dem Spielband am Lärmschutzwall parallel zur Seeburger Straße in Falkensee nach Herzenslust tobten.

Zur Galerie Seit Samstag darf auch auf den Spielplätzen im Havelland wieder getobt werden. Kinder machten auf den Anlagen in Falkensee und Elstal von dem Angebot regen Gebrauch.

Zu dritt nahmen sie die Nestschaukel in Beschlag und konnten dabei nicht aufhören zu lachen. „Ich bin froh, dass die Kinder wieder auf den Spielplatz dürfen, da können sie endlich wieder richtig toben“ sagt Mama Nancy Lehmann.

Erleichterte Eltern

Die letzten Wochen waren schon eine Herausforderung für die kleine Falkenseer Familie. Nancy Lehmann steht kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Erzieherin. „Ich musste natürlich für meine Abschlussprüfung lernen, aber die Kinder musste ich auch beaufsichtigen. Home schooling ist auch nicht ohne, da gerät man als Elternteil schnell an seine Grenzen“.

Julien Lehmann aus Falkensee auf der Rutsche in der Grünfläche am Lärmschutzwall. Quelle: Enrico Berg

In den letzten Wochen sind sie oft im Wald spazieren gegangen oder haben auf einem freien Feld Fußball gespielt. Zu Hause haben die Vier gemeinsam gebastelt oder sich mit Gesellschaftsspielen die Zeit vertrieben.

Zeitvertreib mit Gesellschaftsspielen

Gesellschaftsspiele standen auch bei Familie Heidenreich und Familie Wenzlaff aus Falkensee in den letzten Wochen hoch im Kurs. „Neben den Spielen haben mein Sohn Niels Justin und ich gebastelt oder sind Rad gefahren“ so Doreen Heidenreich. „Das haben wir auch gemacht, Nicklas-Dean kann sich auch gut selbst beschäftigen, am liebsten mit Lego“, ergänzt Nicole Wenzlaff.

Toben an der frischen Luft

Aber nichts kann das Toben an der frischen Luft auf dem Spielplatz ersetzen, da sind sich die beiden Mütter einig. Deshalb ging es am Samstag zum Spielplatz an den Falkenhagener See. Dort ging es etwas quirliger zu als auf der Grünfläche am Lärmschutzwall. Viele Familien haben das schöne Wetter genutzt und sind mit ihren Kindern raus ins Grüne gefahren. Kleine Gruppen prägten das Bild an diesem sonnigen Tag, immer mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand.

Auch Karls in Elstal hatte den Spielbereich wieder geöffnet. Quelle: Ulrich Hansbuer

Ob Spielschiff mit Mastturm, Matschstrecke, oder die Nestschaukel – die Kleinen haben alles in Beschlag genommen. Familie Rodenwald aus Spandau hat sich mit der befreundeten Familie Rykov aus Nauen auf dem Spielplatz am Falkenhagener See verabredet. „Wir kommen mit dem Rad aus Spandau oft hierher an den See. Das sind die Kids schon ein wenig ausgepowert, wenn wir hier ankommen“ berichtet Christian Rodenwald schmunzelnd. Denn in den eigenen vier Wänden ist das Toben schon recht begrenzt.

Entspannung im Grünen

Seine Frau Tatiana und die Kinder Katharina, Charlotte und der kleine Georg genießen die Zeit am See sehr. „Das Grüne entspannt total. Nach dem Toben bekommen die Kinder ein Eis oder eine Pizza.“ Der Familienvater findet es toll, dass es hier den Seepavillon gibt und man dort Eis oder Pizza kaufen kann. Tatiana und Konstantin Rykov aus Nauen sind zum ersten Mal mit ihren Kindern Anastasia und Peter auf dem Spielplatz am See.

Spaß am Wasser

„Uns gefällt es hier sehr gut, es gibt hier zwar nicht soviel Schatten, aber dafür Wasser“ begeistert sich die Tatiana Rykov. Das sei schon eine ganz andere Freizeitbeschäftigung für die Kinder so Rykov. Sie arbeitet zurzeit im Home-Office, die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause und müssen beaufsichtigt und beschäftigt werden. Das sei schon eine Herausforderung sagt die Mutter.

„Wir haben gebastelt, gemalt und Onlinetanzen gemacht, daran hatten die Kinder richtig Freude. Aber nichts geht über das Spielen auf einem Spielplatz und wenn dann noch ein See dabei ist, ist es perfekt“.

Von Hannelore Berg