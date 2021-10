Falkensee

Als Lukas Heidenreich und Kenny Weidemann aus Falkensee mit ihrem Bus in ihr großes Abenteuer Richtung Italien aufbrechen, haben sie erst einmal eine Panne. Monatelang haben sie sich auf den Start vorbereitet und nun, nach nur etlichen 100 Kilometern, sitzen sie fest auf einem Schweizer Rastplatz und warten auf den ADAC. Es ist ein Moment, in dem kurze Zweifel aufkommen – war es eine gute Entscheidung, Freunde, Partnerinnen und gesicherte Jobs vorerst hinter sich zu lassen und sich auf dieses Experiment einzulassen?

Sanierungsbedürftiges Ferienhaus schon lange im Familienbesitz

Das Experiment ist ein Ferienhaus im nördlichen Italien, direkt am Lago Maggiore gelegen und umwuchert von üppigen Palmen, Feigenbäumen und Bananenstauden. Ab den 70er-Jahren gehörte es den Großeltern von Kenny Weidemann und über die Jahrzehnte füllten viele Menschen das Haus mit Leben. Doch zugleich nagte die Zeit an dem Gebäude.

Vom Grundstück aus guckt man in Palmen, Berge und auf den Lago Maggiore. Quelle: Privat

„Das Haus ist nun nach sehr vielen Jahren an dem Punkt, wo viel gemacht werden muss“, erzählt Weidemann. Da geht es nicht nur darum, die Raumgestaltung zu verändern und Küche und Bäder zu erneuern – auch die Wasserrohre und Elektrik von damals sind in die Jahre gekommen. „Es steht eine gesamte Sanierung an“, fasst der 28-Jährige zusammen.

Das Haus hat emotionalen Wert

Lange war nicht klar, wie es weitergeht mit dem Haus: „Der Ort hat einen sehr emotionalen Wert für meine Familie. Wir haben oft überlegt, ob es noch Sinn macht, das Haus weiter zu halten und haben doch immer wieder gemerkt, wie sehr wir hier verankert sind“, erzählt Weidemann. Schon seine Großeltern steckten einiges an Zeit und Energie hinein und verbrachten viele Sommer in der lieb gewonnenen Umgebung. „Das war noch eine andere Generation als heute – da war es noch nicht so üblich, dass jeden Sommer etwas Neues hermuss. Sie waren sehr fokussiert auf diesen Ort und knüpften viele Kontakte in die italienische Bevölkerung“, so Weidemann.

Später wanderte das Haus in den Besitz von Weidemanns Mutter. Die letzten Jahre stand es die meiste Zeit über leer. „Trotzdem hängt meine Mutter noch sehr an dem Ort“, erzählt Weidemann. Als er seinem besten Freund Lukas Heidenreich von dem Haus erzählte, kam den beiden plötzlich eine Idee: „Wir sind beide handwerklich sehr interessiert und dachten uns – warum starten wir nicht einfach einen Versuch und sanieren das Haus selbst?“ Den Freunden ist klar: Das wird kein kleines Projekt und das Vorhaben birgt Risiken – doch vor allem bietet es Chancen für alle Seiten.

Zwischen Unsicherheit und Selbstvertrauen

„Wir tragen die komplette Verantwortung und es ist auch mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden, ein komplettes Haus zu sanieren. Wir müssen uns mit italienischen Gegebenheiten auseinandersetzen und in vieles neu einarbeiten“, erzählt Weidemann. Gleichzeitig reiht sich das Projekt ein in eine Kette von Erfahrungen, bei denen die Freunde viel Selbstvertrauen aufgebaut haben: „Wir haben letztes Jahr bei anderen Menschen eine Weile in einem Hausprojekt ausgeholfen und gemerkt, wie reich uns diese Zeit gemacht hat und wie viel wir gelernt haben“, erinnert sich Heidenreich.

Dass sie ein super Team sind, merken die Freunde auch beim Klettern. Quelle: Privat

Beide Freunde haben bereits einen Bachelor im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen abgeschlossen, während des Studiums jedoch immer deutlicher gemerkt: „Wir hatten überhaupt keine Lust mehr, nur herumzusitzen und theoretische Problemstellungen zu erörtern. Wir wollten uns viel lieber handwerklich betätigen“, sagt Heidenreich. Den Sommer über boten sie deswegen Bekannten ihre Hilfe an: Seien es eine Küche, ein Schuppendach oder ein Zaun – es gab genug Möglichkeiten, sich auszuprobieren und neues Wissen anzueignen.

Ein starkes Team

All diese Erfahrungen schweißten die beiden zusammen und bereiteten sie auf das jetzige Wagnis vor. „Ich habe das Gefühl, dass Lukas und ich uns sehr gut ergänzen. Wir stecken beide sehr viel Liebe ins Detail und haben ähnlich hohe Ansprüche. Lukas kann zudem gut Dinge strukturieren und einen kühlen Kopf bewahren, wenn es mal drunter und drüber geht“, überlegt Weidemann und Heidenreich ergänzt: „Es macht uns schon nervös, auf unbestimmte Zeit ein in vielen Dingen unvorhersehbares Projekt zu starten. Aber Kenny gibt mir Sicherheit, er ist immer lösungsorientiert und denkt kreativ.“ Die Freunde verbindet die Hoffnung, dass eines Tages wieder Feriengäste das Haus mit Leben füllen werden und sich wie sie selbst und wie damals die Großeltern an der Ruhe und Natur des Orts erfreuen können.

Auch der Spaß und Abstecher in die Natur dürfen bei dem gemeinsamen Abenteuer nicht zu kurz kommen. Quelle: Privat

Ausgerechnet der holprige Start in das Projekt vermittelt den Freunden Zuversicht: „Als wir mit dem Bus auf dem Rastplatz festsaßen, dachten wir erst, wir müssen 400 Euro für Werkstattkosten ausgeben – das war erst mal eine Ernüchterung“, erzählt Heidenreich. Doch getreu ihrem Motto, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wagen sie sich selbst an die Reparatur. Fünf Stunden später fährt der Bus wieder – das Abenteuer kann losgehen.

Info: Unter heidi_und_weidi posten die Freunde ihre Erlebnisse auf Instagram – mal mehr, mal weniger ernst. Wer die beiden mit handwerklichem Wissen unterstützen will, kann sich unter heidi-und.weidi@gmail.com melden.

Von Leonie Mikulla